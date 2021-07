The Suicide Squad: Missione Suicida, Jai Courtney contro la Marvel in un esilarante video

Jai Courtney, interprete di Boomerang in The Suicide Squad: Missione Suicida, non ha esitato nell'esprimere la propria opinione sulla Marvel.

La rivalità tra Marvel e DC è stata alimentata da Jai Courtney, l'interprete di Boomerang, che durante un'intervista non ha esitato a esprimere la propria opinione riguardante un possibile crossover tra le due realtà, come rivela un divertente video. L'attore ha infatti suscitato la reazione divertita di un giornalista e dei suoi colleghi dopo aver dato una risposta molto chiara e netta.

In occasione di un'intervista rilasciata per promuovere The Suicide Squad - Missione Suicida, film in arrivo ad agosto nelle sale, un giornalista ha infatti chiesto ad alcuni membri del cast quale personaggio Marvel vorrebbero ingaggiare nel loro team nel caso venisse realizzato il crossover tra i due universi tratti dai fumetti.

Jai Courtney non ha però esitato a dichiarare: "Fanculo la Marvel!", suscitando la reazione divertita del reporter e delle altre star.

Il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

A completare il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida, in uscita ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC, ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.