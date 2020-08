The Suicide Squad, Margot Robbie su Harley Quinn "Vedrete un nuovo aspetto del suo personaggio"

Questa sera avremo modo di vedere con i nostri occhi come The Suicide Squad (ri)porterà sullo schermo la banda di eroi-non-troppo-eroi più scapestrata dell'Universo DC, ma intanto Margot Robbie ci anticipa qualcosa sulla sua Harley Quinn.

In attesa del DC FanDome, i protagonisti dell'evento stanno già condividendo i primi materiali promozionali - come i nuovissimi poster di Wonder Woman 1984 o una prima occhiata al costume di The Rock Black Adam -, e Margot Robbie non è certo da meno.

Anche se non probabilmente i primi reveal arriveranno solo questa sera durante il panel dedicato a The Suicide Squad, l'attrice interprete di Harley Quinn spiega come si distinguerà il suo personaggio in questa nuova avventura.

Can't have a DC celebration without Harley Freakin' Quinn ♦️ @MargotRobbie joins the action at #DCFanDome on August 22 to answer the questions fans submitted! https://t.co/SyKFjcIr1y pic.twitter.com/1LKTKE8cBR — DC (@DCComics) August 20, 2020

"Mi diverto sempre così tanto quando sono nei panni di Harley Quinn. Ogni volta che la interpreto, scopro nuove cose su di lei, e questo film non fa la differenza a tal riguardo" afferma, rispondendo alle domande dei fan "Quando Harley viene inserita in un nuovo contesto, in un nuovo gruppo di persone così differenti, vedrete uscire ancora dei diversi aspetti della sua personalità. [Scoprirete] cosa prova per queste persone, come si sente nei riguardi di ciò che sta facendo..."

"Vedrete Harley in una luce diversa ancora una volta, in questo gruppo davvero nutrito di persone... Ed è tutto così folle!" conclude.

The Suicide Squad di James Gunn uscirà nelle sale ad agosto 2021.