The Suicide Squad: James Gunn condivide una foto dello script

Il regista e sceneggiatore James Gunn ha condiviso online una foto dello script di The Suicide Squad.

The Suicide Squad è entrato nella fase delle riprese e James Gunn ha condiviso online una foto dello script dell'atteso cinecomic prodotto da Warner Bros. e DC.

Il regista e sceneggiatore James Gunn non ha però regalato ai fan alcuna anticipazione riguardante il film The Suicide Squad, il sequel che riporterà sul grande schermo i personaggi della DC: sui social ha semplicemente pubblicato uno scatto in cui si riportano il titolo e il suo nome.

Il filmmaker, almeno a giudicare dalla didascalia, sembra comunque pieno di entusiasmo nell'iniziare questo suo nuovo impegno professionale che anticipa inoltre il suo ritorno nel mondo della Marvel in occasione della conclusione della trilogia di Guardiani della Galassia.

Il cast di The Suicide Squad sarà veramente stellare e composto da Margot Robbie, Joel Courtney, Viola Davis, Joel Kinnaman, Idris Elba, Michael Rooker, Peter Capaldi, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, John Cena, Flula Borg, Juan Diego Botto, Tinashe Kajese, Alice Braga, Steve Agee, Daniela Melchior, Julio Ruiz, e Jennifer Holland.