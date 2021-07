The Suicide Squad e Fast and Furious: la sfida tra "famiglie" su Twitter

La sfida tra le famiglie di The Suicide Squad e Fast and Furious è ufficialmente iniziata su Twitter grazie ad un post della Warner Bros.

Una foto del cast di The Suicide Squad, precedentemente pubblicata da James Gunn, è stata recentemente postata sul profilo Twitter della Warner Bros. Entertainment Australia con una didascalia che sembra voler cavalcare la tendenza del momento: prendere in giro Fast and Furious e i continui riferimenti alla "famiglia" di Vin Diesel.

Nella didascalia della foto si può leggere: "C'è solo una cosa più forte della famiglia: una famiglia di supercriminali. #TheSuicideSquad solo nei migliori cinema, il 5 agosto 2021. Repost di una foto di James Gunn."

I fan di Twitter non hanno perso l'occasione e decine di utenti hanno subito tempestato il post con meme di Diesel nei panni di Dominic Toretto. Uno di loro ha pubblicato un'immagine esilarante dell'attore con una scritta: "Qualcuno ha forse detto 'Famiglia'".

The Suicide Squad - Missione Suicida verrà distribuito negli Stati Uniti il 6 agosto 2021 nelle sale cinematografiche e in contemporanea su HBO Max mentre, in Italia, la pellicola arriverà il 5 agosto 2021. Il film sarà anche distribuito il 23 luglio al Fantasia international film festival.