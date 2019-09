Suicide Squad 2: l’assenza di Jared Leto delude i suoi fan

The Suicide Squad: i fan di Jared Leto non sono stati felici di sapere che l'attore non tornerà nei panni del Joker nel nuovo film.

Il cast di The Suicide Squad è stato svelato e Jared Leto non ci sarà: una notizia che non ha entusiasmato i fan che avrebbero voluto rivederlo nel ruolo del Joker.

Suicide Squad: Margot Robbie e Jared Leto in una scena del film

I fan di Jared Leto hanno già esternato il loro scontento dopo aver saputo che l'attore premio Oscar non tornerà nei panni del Joker in Suicide Squad 2, il film di James Gunn che uscirà nelle sale nel 2021. James Gunn ha annunciato su Twitter il cast di The Suicide Squad con una ventina di nomi, tra cui quattro veterani del primo episodio, uscito nel 2016: Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag) e Jai Courtney (Captain Boomerang). Manca all'appello il Joker di Leto, e i fan hanno risposto al tweet di Gunn chiedendo come mai l'attore non fosse menzionato. Altri hanno ironizzato sulla cosa, scrivendo "Spero che lui mandi a tutti quei nomi dei preservativi usati", alludendo ai presunti comportamenti strani di Leto sul set del primo film. C'è anche chi sostiene che l'attuale corso creativo dell'universo cinematografico della DC Comics sia un tradimento di quanto avviato nel 2013, e quindi ipotizza che Leto e Will Smith, anch'egli assente, abbiano dato forfait per questioni di integrità artistica (teoria poco plausibile a causa di vincoli contrattuali).

Suicide Squad, come il film ha travisato il rapporto tra Harley e Joker

Jared Leto aveva precedentemente dichiarato di voler esplorare maggiormente la figura del Joker, dato che nel primo Suicide Squad la sua presenza, sottolineata all'eccesso nei trailer, era in realtà ridotta al minimo. È difficile pronunciarsi definitivamente sul futuro della sua incarnazione, ma alcuni indizi suggeriscono che non lo rivedremo almeno per un po': i vari progetti annunciati in cui lui doveva apparire sono attualmente in standby, e alcune foto scattate sul set di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sembrano confermare l'esistenza di una scena in cui Harley lascia per sempre il folle pagliaccio (che in tale occasione aveva le fattezze di una controfigura dato che Leto era impegnato altrove). Quanto a Suicide Squad 2, c'è di mezzo - forse - anche una componente personale: James Gunn è infatti tra coloro che, negli ultimi anni, hanno preso in giro l'attore sui social a causa delle sue fraintendibili interazioni con fan troppo giovani.