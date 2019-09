The Suicide Squad: il cast ufficiale del film svelato da James Gunn!

Il regista James Gunn ha annunciato ufficialmente via social il cast di The Suicide Squad, il secondo capitolo delle avventure tratte dai fumetti DC.

The Suicide Squad ha finalmente un cast ufficiale grazie al regista James Gunn che ha condiviso online un'immagine sui social media in cui annuncia i nomi degli interpreti coinvolti nel sequel.

In Suicide Squad 2 non tornerà Will Smith, ma è confermata la presenza di Margot Robbie, interprete di Harley Quinn, Viola Davis che riprenderà il ruolo di Amanda Waller, Jai Courtney che interpreta Captain Boomerang, Joel Kinnaman nuovamente in versione Rick Flag.

Tra i nuovi arrivi nel cast di The Suicide Squad ci sono anche nomi da tempo legati alla filmografia di James Gunn: suo fratello Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi e Michael Rooker.

La lista degli attori coinvolti nella realizzazione del lungometraggio prodotto da Warner Bros. e DC viene poi completata da David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland e Idris Elba, da tempo segnalato come uno dei possibili protagonisti.

Gunn ha scritto la sceneggiatura di Suicide Squad 2, mentre tra i produttori ci sono Chuck Roven e Peter Safran.

Il lungometraggio arriverà nei cinema negli Stati Uniti il 6 agosto 2021, mentre le riprese inizieranno dal 23 settembre.