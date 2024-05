Ryan Gosling e Mikey Day in versione Beavis & Butt-Head sorprendono i fan sul red carpet di The Fall Guy

Il red carpet della première di The Fall Guy ha preso una svolta inaspettata quando Ryan Gosling si è cambiato ed è tornato con Mikey Day in versione Beavis & Butt-Head.

Lo sketch dello show

Il 13 aprile Ryan Gosling ha condotto il Saturday Night Live e in un segmento dello show ha interpretato Dean, un partecipante a un'intervista televisiva in cui la giornalista interpretata da Heidi Gardner affrontava con un esperto (Kenan Thompson) il tema dei pericoli legati all'Intelligenza Artificiale. La situazione scivolava nel caos quando entrava in scena anche Jeff (Mikey Day) e i due erano chiaramente i sosia nella vita reale di Beavis e Butt-Head, i protagonisti del popolare show degli anni '90.

Gardner non era riuscita a rimanere seria e ha ammesso che aveva provato in ogni modo a non ridere, ma la visione di Mikey trasformato nel personaggio era troppo esilarante.

Lo sketch è stato visto su YouTube oltre 13 milioni di volte e online ha avuto un'accoglienza incredibile. Ryan e Mikey hanno quindi deciso di interpretare Jeff e Dean anche sul red carpet di The Fall Guy, rimanendo nei personaggi e fingendo di essere stati invitati all'evento dopo essersi incontrati per la prima volta in tv qualche giorno prima.

Gosling e Day hanno persino interrotto un'intervista di Emily Blunt e hanno scherzato con lei e con la reporter.

Ryan Gosling conduttore del Saturday Night Live fa ottenere allo show i migliori ascolti degli ultimi anni

I video e le reazioni online

L'apparizione ha conquistato gli spettatori e anche Joe Russo che si è trovato d'accordo con i fan, chiedendo che venga realizzato un film live-action di Beavis & Butt-Head.