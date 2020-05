The Stand: il Randall Flagg di Alexander Skarsgård sarà “assolutamente magnetico”

Una nuova versione di The Stand è in arrivo, con un Randall Flagg che promette di essere uno dei personaggi più spettacolari della serie tv, tratta dall'indimenticabile lavoro di Stephen King. Oltre alle inquietanti somiglianze con l'attuale situzione del mondo grazie alla storia incentrata su una pandemia globale, lo show promette di mantenere il grandioso gruppo di personaggi che popolano l'originale, compreso lo stregone che avrà il volto di Alexander Skarsgård.

The Stand, Alexander Skarsgård e Natt Wolff

Vanity Fair ha intervistato i due showrunner di The Stand, Benjamin Cavell e Taylor Elmore, riuscendo a carpire informazioni preziose sull'attesissima versione seriale di Randall Flagg, un personaggio che gli amanti di King conoscono già alla perfezione. Flagg è infatti una figura ricorrente nell'universo kinghiano, apparso per esempio anche nella saga della Torre Nera. In The Stand è l'unico protagonista non del tutto umano.

Flagg è infatti uno stregone con veri poteri magici. La sua è una presenza demoniaca che riesce a levitare, ma la sua specialità è il controllo della volontà altrui, influenzata tanto dalla magia quanto da una personalità magnetica, affascinante e pericolosamente piacevole. L'adulazione e la dipendenza da parte degli umani sono il vero motore che rende Flagg così potente. E letale.

La performance di Alexander Skarsgård è un tassello fondamentale per il Randall Flagg della serie tv The Stand, come sostiene Elmore: "Alex lo interpreta in modo da far provare non soltanto comprensione verso il personaggio, ma speriamo anche facendo capire perché è così facile per le persone gravitargli intorno. Semplicemente è magnetico, assolutamente affascinante da guardare e ipnotico nel ruolo del leader."