The Stand: le prime foto della nuova miniserie tratta da Stephen King

The Stand, la miniserie tratta dal romanzo di Stephen King L'ombra dello scorpione, si mostra nelle prime foto pubblicate in esclusiva da Vanity Fair.

CBS ha affidato a Vanity Fair le prime foto di The Stand, la miniserie tratta dal romanzo post apocalittico di Stephen King L'ombra dello scorpione. I 9 episodi della prima stagione dovrebbero debuttare su CBS All Access in autunno, salvo ritardi dovuti alle difficoltà di questa fase storica.

The Stand, Whoopi Goldberg è Madre Abagail

The Stand, Alexander Skarsgård e Natt Wolff

The Stand, Jovan Adepo ed Heather Graham

The Stand, Odessa Young è Frannie Goldsmith

The Stand, Alexander Skarsgård è Randall Flagg

The Stand, Owen Teague e Odessa Young

Tra i fan di Stephen King l'attesa è grande, anche perchè The Stand può vantare un cast davvero eccezionale, in parte mostrato proprio in queste prime immagini, in cui possiamo chiaramente riconoscere Whoopi Goldberg, che sarà l'ultracentenaria Madre Abagail, e Alexander Skarsgård, il perfido Randall Flagg, dotato di capacità sovrannaturali e animato dal desiderio di distruzione e caos. E non solo loro due: in The Stand ci saranno anche James Marsden, che sarà Stu Redman, Amber Heard, nei panni di Nadine Cross, Odessa Young che sarà Frannie Goldsmith e Henry Zaga nella parte di Nick Andros.

Alla regia della serie ci sarà Josh Boone, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Ben Cavell.

Stephen King sarà autore del nono episodio per cui ha ideato un nuovo epilogo della storia rispetto al libro. Il romanzo L'ombra dello scorpione, pubblicato nel 1978, è ambientato in un mondo decimato da una malattia e alle prese con una terribile lotta tra il bene e il male.