The Staircase: Colin Firth diventa un omicida, ecco le prime foto della serie HBO Max

The Staircase: Colin Firth al centro di una cena di famiglia

The Staircase: Colin Firth abbraccia Toni Collette

HBO Max ha diffuso le prime foto della miniserie The Staircase, che offrono un primo sguardo su Colin Firth e Toni Collette nei panni di Michael e Kathleen Peterson.

Come raccontato nell'omonima docuserie disponibile su Netflix, The Staircase drammatizzerà la vicenda drammatica di come Michael, uno scrittore di Durham, Carolina del Nord, fu accusato di aver ucciso sua moglie, trovata morta in una pozza di sangue al in fondo a una rampa di scale nella loro casa. Michael fu stato condannato per aver ucciso Kathleen nel 2003, ma nel 2017 è stato liberato dopo aver presentato una richiesta di grazia per avere una riduzione di pena per omicidio colposo.

The Staircase, serie in otto episodi con Colin Firth, Toni Collette, Rosemarie DeWitt, Juliette Binoche, Parker Posey, Dane Dehaan e Sophie Turner, diretta da Antonio Campos e scritta da Maggie Cohn, esplora la vita di Michael Peterson (Colin Firth), della sua tentacolare famiglia del North Carolina e della morte sospetta della moglie Kathleen (Toni Collette).

Odessa Young interpreterà Martha Ratliff, una delle figlie adottive di Michael Peterson.

Colin Firth nel cast di Empire of Light, il nuovo film diretto da Sam Mendes

Il regista Antonio Campos ha lavorato a lungo al progetto The Staircase effettuando delle ricerche attraverso vari libri e reportage dedicati al caso. La serie di HBO Max racconterà la vita di Michael Peterson, della sua famiglia in North Carolina, e della morte sospetta della moglie, Kathleen Peterson.

The Staircase, scritto e prodotto dagli showrunner Antonio Campos e Maggie Cohn, debutterà in primavera.