The Watcher: altri 5 show da guardare se ti è piaciuta la serie Netflix

Da Dahmer - Mostro a The Staircase - Una morte sospetta: ecco quali show dovresti guardare se ti è piaciuta The Watcher, la serie che ha conquistato Netflix.

Ryan Murphy ha indubbiamente sfornato un altro piccolo capolavoro con The Watcher, la serie tv di successo ispirata a fatti realmente accaduti che è stata appena rinnovata da Netflix per una seconda stagione. Dopo American Horror Story e il recentissimo Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, Murphy ha dimostrato ancora una volta di essere il re del brivido dirigendo un Bobby Cannavale semplicemente incredibile.

Lo show, in cui recita anche Naomi Watts, è basato sulla storia vera di una coppia americana che, dopo aver acquistato la casa dei loro sogni, è stata presa di mira dalle terrificanti lettere inviate da una persona misteriosa che si faceva chiamare "L'Osservatore".

The Watcher: Naomi Watts in una scena

La serie è un thriller misterioso estremamente entusiasmante composto soltanto da sette episodi che, purtroppo, finiscono troppo in fretta. La buona notizia, d'altro canto, è che online ci sono alternative molto simili a questo nuovo gioiello che ha letteralmente conquistato la piattaforma streaming. Ecco cinque show, con alcuni elementi in comune con The Watcher, che vi piaceranno sicuramente.

1. In nome del cielo

In nome del cielo: un primo piano di Andrew Garfield

Questa miniserie targata Hulu con Andrew Garfield[/PEOPLE], creata da Dustin Lance Black e basata sul romanzo Under the Banner of Heaven: A Story of Violent Faith di Jon Krakauer, racconta la storia vera dell'omicidio nel 1984 di Brenda Wright Lafferty e di sua figlia, approfondendo gli eventi che hanno portato all'assassinio e mostrando come alla base ci fosse una spaventosa connessione con il Mormonismo.

I fan di The Watcher apprezzeranno sicuramente In nome del cielo, visibile su Disney+ dal 31 agosto 2022, che è una sorta di mistero che, in maniera analoga, spinge lo spettatore a cercare di capire esattamente cosa sia accaduto, incantandolo al tempo stesso con delle performance mozzafiato: Garfield ci offre il meglio di sé e l'interpretazione di Daisy Edgar-Jones nei panni di Brenda Lafferty è semplicemente strabiliante.

2. The Act

Una scena di The Act

Un'altra miniserie di Hulu a cui dovete sicuramente dare un'occhiata è The Act: basato su eventi realmente accaduti, questo show interpretato da Joey King e Patricia Arquette racconta la storia di Gypsy Blanchard e di come sia stata maltrattata da sua madre, affetta da Sindrome di Münchhausen, e indotta con l'inganno a pensare di avere una malattia per diversi anni. Gypsy, in seguito, ha intrapreso una sfrenata ricerca di indipendenza che l'ha spinta fino all'omicidio.

The Act è un'altra serie estremamente ben realizzata basata su una storia vera, proprio come The Watcher. Anche se questo dramma ha un tono un po' più cupo, la storia è davvero accattivante ed è sicuramente una delle migliori miniserie true crime che Starz Play abbia da offrire.

3. The Staircase - Una morte sospetta

The Staircase: Colin Firth abbraccia Toni Collette

Passando ora a un'altra miniserie, diamo uno sguardo a qualcosa di leggermente diverso, un dramma basato su eventi reali: The Staircase - Una morte sospetta, con Toni Collette e Colin Firth, narra la storia vera di Michael Peterson, uno scrittore che viene improvvisamente accusato di omicidio quando sua moglie viene trovata morta sul fondo delle scale della loro abitazione.

La serie, trasmessa in Italia su Sky Atlantic, è perfetta per coloro che hanno apprezzato The Watcher: anche se il tono è sicuramente più pesante, il mistero che giace alla base dell'intreccio è stato meticolosamente ben realizzato, in modo molto simile allo show di Ryan Murphy. Nel caso in cui lo spettatore non fosse a conoscenza di cosa sia accaduto veramente, guardare The Staircase - Una morte sospetta sarà un'esperienza adrenalinica ed estremamente intrigante.

4. The White Lotus

The White Lotus: un'immagine di Jennifer Coolidge

Questa serie televisiva statunitense creata, sceneggiata e diretta da Mike White, narra la storia di un peculiare gruppo di residenti di un resort: per quanto in superficie possa sembrare tutto perfetto, ci accorgiamo fin da subito che niente è come sembra e che tutti nascondono qualcosa.

Pensate che inizialmente sarebbe dovuta essere una semplice miniserie in sei parti, ma grazie al successo ottenuto e al plauso della critica, HBO ha deciso di realizzare una seconda stagione, intitolata The White Lotus: Sicilia, in onda dal 30 ottobre 2022. Non ci sono stalker o "osservatori" in The White Lotus, ma il dark humor regna incontrastato e qui una delle star di The Watcher, la leggendaria Jennifer Coolidge, ci regala una delle sue performance migliori di sempre.

5. Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer

Dahmer: Evan Peters in una scena

Infine, all'ultimo posto, ma non certo per importanza, troviamo Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, l'altra serie Netflix di Murphy con Evan Peters nei panni del famigerato serial killer. Lo show narra la storia di Dahmer, da quando era un bambino innocente fino alla sua brutale serie di omicidi, che hanno quasi sempre riguardato giovani gay afroamericani.

Mostro ha un tono molto più oscuro rispetto a The Watcher, poiché racconta le vicende di un serial killer realmente esistito, ma quello che è certo è che si tratta sicuramente di un must watch per i fan del lavoro del regista e produttore statunitense. La miniserie, composta da 10 puntate in totale, è stata pubblicata su Netflix il 21 settembre 2022 e, nonostante le polemiche, l'interpretazione di Evan Peters è stata ampiamente lodata dal pubblico: molti ritengono che grazie alla sua performance, il prossimo anno la star si aggiudicherà l'Emmy come miglior attore protagonista.