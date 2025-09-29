The Social Network 2, torna anche Andrew Garfield? L'attore fa chiarezza sul suo personaggio

Alla notizia che Aaron Sorkin avrebbe dedicato un altro film alla figura di Mark Zuckerberg, tutti si sono chiesti se il vecchio cast di The Social Network avrebbe fatto ritorno.

Sony Pictures ha già confermato il cast: la star di Succession Jeremy Strong sarà Mark Zuckerberg, l'attrice premio Oscar per Anora Mikey Madison sarà la whistleblower Frances Haugen e la star di The Bear e del prossimo biopic su Bruce Springsteen, Jeremy Allen White interpreterà il giornalista del Wall Street Journal Jeff Horowitz.

Tuttavia, in molti hanno sperato fino alla fine in un ritorno di Andrew Garfield, ma a quanto pare il suo personaggio, Eduardo Saverin, non sarà incluso nella storia che Sorkin racconterà in The Social Reckoning.

Ancora un'immagine di Andrew Garfield dal film The Social Network

Che fine ha fatto Eduardo Saverin, il co-fondatore di Facebook

L'attore ha escluso un ritorno nel prossimo sequel. "No, no", ha risposto categorico Garfield a IndieWire. "Eduardo è a Singapore e si sta divertendo". Infatti, Saverin ha rinunciato alla cittadinanza statunitense e si è trasferito a Singapore nel 2009, sostenendo che la sua decisione era "basata esclusivamente sul mio interesse a lavorare e vivere" nel Paese asiatico, nonostante le speculazioni secondo cui avrebbe compiuto tale scelta per evitare un pesante carico fiscale.

"Sono obbligato a pagare e pagherò centinaia di milioni di dollari in tasse al governo degli Stati Uniti. Ho pagato e continuerò a pagare tutte le tasse dovute su tutto ciò che ho guadagnato mentre ero cittadino statunitense".

The Social Reckoning e uscirà nelle sale il 9 ottobre 2026 e vedrà Sorkin impegnato anche alla regia questa volta, dopo che il film originale del 2010 era stato diretto da David Fincher. Sorkin figura anche tra i produttori.

Succession: un'immagine di Jeremy Strong

Cosa racconterà The Social Reckoning

Quasi vent'anni dopo gli eventi di The Social Network, il sequel si concentrerà sulle rivelazioni note come Facebook Files, una serie articoli pubblicati dal Wall Street Journal nel 2021 che misero nuovamente sotto una cattiva luce il social network di Mark Zuckerberg.

La storia segue Frances Haugen (Mikey Madison), ingegnere di Facebook che decide di diventare whistleblower, e Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), il giornalista del Wall Street Journal che collabora con lei per portare alla luce documenti interni che mostrano come la compagnia sia stata consapevole dei danni sociali, soprattutto nei confronti dei giovani, ma abbia scelto di dare priorità alla crescita e al profitto anziché alla sicurezza degli utenti.