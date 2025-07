Mikey Madison e Jeremy Allen White saranno i protagonisti di The Social Network Part II?

L'attrice premio Oscar per Anora e la star di The Bear e del biopic su Bruce Springsteen sarebbero la prima scelta di Aaron Sorkin per l'atteso sequel.

L'arrivo di un sequel del cult The Social Network è già una notizia bomba di per sé, ma adesso apprendiamo che a guidare il cast di The Social Network Part II ci potrebbero essere due tra gli attori più interessanti del momento come Mikey Madison e Jeremy Allen White. Secondo fonti vicine a Deadline, al momento non sarebbe stata fatta nessuna offerta formale ai due interpreti e se in Sony Pictures le bocche sono cucite l'hype dei fan è alle stelle.

Aaron Sorkin, vincitore di un Oscar per la sceneggiatura del film del 2010, scriverà e dirigerà il sequel dell'hit di David Fincher, che sarà ispirato a una serie di articoli scritti da Jeff Horwitz per il Wall Street Journal, noti come The Facebook Files.

Al momento il sequel è ancora in fase di sviluppo, anche se è chiaro che il progetto è una priorità assoluta per lo studio e la pre-produzione sta procedendo rapidamente. Aaron Sorkin avrebbe già incontrato gli attori in lizza per apparire nel film e starebbe definendo il cast e il budget, che poi presenterà a Sony per l'approvazione finale. Confermato da più fonti l'incontro del tra il regista con Mikey Madison e Jeremy Allen White.

Jeremy Allen White in una scena della serie The Bear

Di cosa parlerà il sequel di The Social Network?

Diretto nel 2010 da David Fincher, The Social Network racconta l'ascesa spregiudicata di Mark Zuckerberg, divenuto miliardario dopo aver avuto l'intuizione di creare un social per fare incontrare gli studenti universitari.

Il sequel dovrebbe, invece, concentrarsi su Frances Haugen, ex product manager di Facebook divenuta informatrice, la cui testimonianza del 2021 ha sconvolto il mondo della tecnologia e acceso dibattiti sull'influenza tossica dei social media.

Haugen ha fatto trapelare oltre 10.000 pagine di documenti. Ha testimoniato davanti al Congresso. Ha incontrato l'UE. Ha denunciato come Facebook abbia ignorato una ricerca interna che collegava Instagram all'aumento dei tassi di suicidio tra le adolescenti perché, secondo le slide trapelate, "un'interazione sociale significativa" era più importante della sicurezza.

Un'immagine di Mikey Madison

La manager ha rivelato la sua identità di informatrice quando è apparsa su 60 Minutes (trasmissione della BBC) il 3 ottobre 2021. Durante l'intervista, Haugen ha discusso del programma Facebook noto come Integrità civica, che aveva lo scopo di arginare la disinformazione e altre minacce alla sicurezza elettorale. Il programma è stato sciolto dopo le elezioni del 2020, il che è stato ritenuto dall'esperta informatica un "tradimento della democrazia che secondo lei ha contribuito all'attacco al Campidoglio degli Stati Uniti del 2021".

Se il casting verrà confermato, Mikey Madison si calerà nei panni di Frances Haugen, mentre Jeremy Allen White interpreterà l'ex reporter del Wall Street Journal responsabile dello scoop.