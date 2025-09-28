The Social Network 2, Aaron Sorkin annuncia il titolo ufficiale: ecco quando uscirà il sequel

Il sequel di The Social Network ha finalmente una data ufficiale d'uscita e un titolo definitivo. Le informazioni provengono da Sony Pictures, che ha annunciato anche il cast ufficiale.

Il secondo film s'intitola The Social Reckoning, e uscirà nelle sale cinematografiche il 9 ottobre 2026, a sedici anni di distanza dall'uscita del primo film.

Tutti i dettagli su The Social Reckoning

Sony Pictures ha confermato il cast che era stato preannunciato nei mesi scorsi: la star di Succession Jeremy Strong sarà Mark Zuckerberg, l'attrice premio Oscar per Anora Mikey Madison sarà la whistleblower Frances Haugen e la star di The Bear e del prossimo biopic su Bruce Springsteen, Jeremy Allen White interpreterà il giornalista del Wall Street Journal Jeff Horowitz.

Jeremy Strong in una scena di Succession

Quest'ultimo è colui che, attraverso i suoi articoli nel 2021, i cosidetti The Facebook Files, svelò i retroscena e i danni causati da Facebook. Nel cast confermato anche Bill Burr. Aaron Sorkin figura tra i co-produttori oltre ad essere il regista del film, ereditando il ruolo da David Fincher. Nuova avventura dietro la macchina da presa per Sorkin, conosciuto in tutto il mondo per il suo talento nella scrittura.

Il successo del primo The Social Network

Nel 2010, The Social Networkdi David Fincher incassò oltre 266 milioni di dollari in tutto il mondo con ben otto nomination agli Oscar vincendone tre, per la miglior sceneggiatura non originale a Aaron Sorkin, miglior colonna sonora originale a Trent Reznor e Atticus Ross e miglior montaggio a Kirk Baxter e Angus Wall. Sorkin adattò per il grande schermo il libro di Ben Mezrich, Miliardari per caso - l'invenzione di Facebook: una storia di soldi, sesso, genio e tradimento, edito da Sperling & Kupfer.

Il cast principale del film di David Fincher era composto da Jesse Eisenberg nel ruolo di Mark Zuckerberg, Rooney Mara, Andrew Garfield e Armie Hammer.