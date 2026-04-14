Jeremy Strong nei panni di Mark Zuckerberg: Aaron Sorkin svela i primi dettagli di The Social Reckoning

Grande la curiosità intorno al sequel dell'acclamato The Social Netflix di David Fincher che, nel 2010, scosse Hollywood con un biopic pungente dedicato al creatore di Facebook Mark Zuckerberg. Sedici anni dopo lo sceneggiatore Aaron Sorkin è tornato "sulla scena del delitto" dirigendo in prima persona il sequel The Social Reckoning, che racconta un altro capitolo della storia di Facebook. Stavolta, al posto di Jesse Eisenberg, a interpretare il CEO di Meta è la star di Succession Jeremy Strong.

Che cosa ha detto Aaron Sorkin al CinemaCon di Las Vegas 2026

Ospite del CinemaCon di Las Vegas, dove ha mostrato in anteprima il primo trailer, Sorkin ha ricordato: "Tempo fa, abbiamo raccontato la storia di un ragazzo del college che creò un sito web nella sua stanza del dormitorio connettendo il mondo. Beh, come avrete notato, un paio di cose sono cambiate da quando quel sogno si è trasformato in una multinazionale. Non c'è vita che l'algoritmo di Facebook non abbia toccato, e questa influenza ha rimodellato tutto".

Lo sceneggiatore e regista ha specificato che "è giunto il momento di dire di più. La nostra è una storia alla Davide e Golia".

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La descrizione del trailer di The Social Reckoning

Il Mark Zuckerberg di Jeremy Strong viene mostrato mentre è intento a rilasciare una deposizione in cui gli viene chiesto di dichiarare nome e professione. "Sono un imputato professionista", dichiara ironicamente.

Un consulente interpretato da Bill Burr dà a Zuckerberg un consiglio schietto. "Questi signori contano sulla prossima serie di testimonianze al Congresso per renderti simpatico, Mark", glii dice. "Sono felice di dare una mano, ma non credo che tu lo voglia".

Più tardi, Zuckerberg difende la persistenza della disinformazione su Facebook. "Sono a favore della libertà di parola assoluta", afferma. "Non sono io quello che mente, e non impedirò loro di vedere chi mente".

L'attrice Mickey Madison

Il trailer svela anche il personaggio di Mikey Madison, Frances Haugen, informatica statunitense e dipendente di Facebook divenuta informatrice, che ha inviato decine di migliaia di documenti interni della compagnia Facebook alla Securities and Exchange Commission e al Wall Street Journal nel 2021. Nel cast troviamo anche star Jeremy Allen White nei panni del reporter del Wall Street Journal Jeff Horwitz.

In un altro momento del trailer un serioso Zuckerberg sembra voler mostrare al mondo chi comanda. "Qui la gente capisce che quando dico di no, la discussione finisce lì", dice. "Non sono più uno studente universitario da due anni, Charlie. Guardati intorno."

Il trailer si conclude con un brano musicale di Trent Reznor e Atticus Ross, già autori della colonna sonora di The Social Network che fruttò loro l'Oscar.

Trama completa di The Social Reckoning

Il nostro approfondimento su The Social Network analizza l'impatto storico della pellicola firmata da Aaron Sorkin e David Fincher. Il sequel si concentrerà su una giovane informatica di Facebook di nome Frances Haugen che si allea con il giornalista del Wall Street Journal Jeff Horwitz in una rischiosa missione per portare alla luce i più grandi segreti del social network.

Il film in uscita nei prossimi mesi è ambientato 17 anni dopo gli eventi di The Social Network, che si concentrava sulla creazione di Facebook da parte di Mark Zuckerberg e sulla denuncia del co-fondatore Eduardo Saverin (Andrew Garfield) e dei gemelli Winklevoss (Armie Hammer). Todd Black, Peter Rice e Stuart Besser producono The Social Reckoning insieme a Sorkin. Jeremy Strong interpreta una versione più matura di Mark Zuckerberg che, da studente universitario nerd, è ora CEO di un'azienda miliardaria.

The Social Network ha incassato 226 milioni di dollari al botteghino mondiale e ha ottenuto otto candidature agli Oscar, tra cui quella per il miglior film, portandosi a casa tre statuette