The Social Network 2 ha trovato il suo Mark Zuckerberg? Non ancora, ma Jeremy Strong è in pole position

La star di Succession sembra sia il preferito dai produttori di The Social Network Part II per il ruolo del creatore di Facebook.

Il casting di The Social Network Part II sembra si sia arricchito con l'arrivo di Jeremy Strong, la star di Succession.

L'attore, famoso per la sua scelta di immergersi totalmente nei ruoli che interpreta, dovrebbe avere la parte di Mark Zuckerberg.

Il possibile coinvolgimento di Jeremy Strong

Secondo le fonti di Deadline la produzione non ha ufficialmente fatto un'offerta alla star della serie, ma Jeremy Strong sarebbe in cima alle preferenze per l'importante ruolo del CEO di META e fondatore di Facebook.

Nelle ultime ore era inoltre emersa l'indiscrezione che nel cast di The Social Network Part II? dovrebbero esserci anche il premio Oscar Mikey Madison e il protagonista di The Bear, Jeremy Allen White.

Strong, se venisse confermata la sua partecipazione al lungometraggio, erediterebbe la parte avuta da Jesse Eisenberg nel primo film. L'attore, recentemente, è stato coinvolto in un altro progetto biografico: quello dedicato a Donald Trump, The Apprentice - Alle Origini di Trump, in cui ha avuto la parte di Roy Cohn accanto a Sebastian Stan.

Succession: un'immagine di Jeremy Strong

Aaron Sorkin sarà sceneggiatore e regista del nuovo film che proseguirà la storia di Facebook. Il team al lavoro sul progetto comprende anche Todd Black, Peter Rice, e Stuart Besser.

Cosa racconterà The Social Network 2

Sul grande schermo si dovrebbe raccontare quanto rivelato da The Facebook Files di Jeff Horowitz, una serie di articoli pubblicati sul Wall Street Journal nell'autunno 2021 in cui si svelava il 'lato oscuro' della società.

White dovrebbe, secondo le indiscrezioni, avere il ruolo di Horowitz, mentre Madison sarebbe l'interprete di Frances Haugen, l'ex product manager che ha condiviso informazioni in grado di sconvolgere il mondo della tecnologia e far riflettere sull'influenza negativa dei social media.