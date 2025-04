The Sandman, la seconda stagione divisa in due parti: Netflix svela trailer e data d'uscita

The Sandman arriverà alla sua emozionante conclusione quest'estate su Netflix con un lancio in due parti distinte della seconda e ultima stagione, come rivelato dallo streamer in un entusiasmante teaser trailer.

Netflix ha deciso di dividere la seconda stagione in due volumi: il primo composto da sei episodi verrà lanciato il 3 luglio mentre il secondo da cinque episodi uscirà il 24 luglio successivo.

Insieme all'annuncio della data della première, come detto, Netflix ha svelato anche il primo teaser trailer della stagione finale di The Sandman, che annuncia una grande riunione per Sogno (Tom Sturridge) e la sua famiglia di fratelli Endless.

Le accuse a Neil Gaiman e la cancellazione della serie

The Sandman, Tom Sturridge è Sogno nella seconda stagione

Come riportato in precedenza, Netflix e lo showrunner Allan Heinberg avevano previsto che la seconda stagione sarebbe stata l'ultima prima di essere girata nell'estate del 2023. Tuttavia, lo streamer ha confermato la fine della serie solo a gennaio di quest'anno, in concomitanza con le accuse di cattiva condotta sessuale rivolte all'autore della graphic novel e produttore esecutivo della serie Neil Gaiman.

The Sandman: Gwendoline Christie in una scena della seconda stagione

Secondo la descrizione del secondo e ultimo capitolo di The Sandman, "dopo una fatidica riunione con la sua famiglia, Sogno (Tom Sturridge) deve affrontare una decisione impossibile dopo l'altra mentre cerca di salvare se stesso, il suo regno e il mondo della veglia dall'epica ricaduta delle sue malefatte passate.

Per fare ammenda, Sogno deve affrontare amici e nemici di vecchia data, dei, mostri e mortali. Ma il cammino verso il perdono è pieno di svolte inaspettate e la vera assoluzione potrebbe costare a Sogno tutto. Basata sull'amata e pluripremiata serie a fumetti della DC, la seconda stagione di The Sandman racconterà l'intero arco narrativo di Sogno fino alla sua emozionante conclusione".