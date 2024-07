The Sandman 2, svelato il cast dei nuovi personaggi: c'è anche una celebre star de Il Trono di Spade

The Sandman si arricchirà di diversi nuovi membri del cast alla sua già crescente formazione in vista della seconda stagione, e questi attori interpreteranno personaggi introdotti nelle storyline preferite dai fan dell'amata serie di graphic novel di Neil Gaiman, tra cui Ruairi O'Connor, che è stato scritturato nei panni del figlio del Morfeo di Tom Sturridge.

Netflix ha annunciato sul suo sito web Tudum che O'Connor interpreterà Orfeo: "poeta, musicista e oracolo, è l'unico figlio di Morfeo/Sogno e della musa Calliope (vista l'ultima volta in The Sandman, episodio 1x11). Orfeo è un giovane idealista e romantico, del tutto figlio di suo padre, finché la tragedia non lo colpisce e gli rivela la vera natura dell'amore".

Lo show è sviluppato da Gaiman, lo showrunner Allan Heinberg e David S. Goyer dall'omonimo fumetto della DC di Gaiman, Sam Keith e Mike Dringenberg. Tutti gli episodi della seconda stagione saranno diretti da Jamie Childs.

Le new entry di The Sandman 2

Nel cast della seconda stagione ci saranno anche Freddie Fox nel ruolo di Loki, Clive Russell in quello di Odino, Laurence O'Fuarain in quello di Thor, Ann Skelly in quello di Nuala, Douglas Booth in quello di Cluracan e l'ex-star de Il trono di spade Jack Gleeson in quello di Puck, tutti personaggi presenti nell'arco narrativo "Season of Mists". Inoltre, Indya Moore interpreterà Wanda e Steve Coogan sarà la voce del cane Barnabas, due ruoli introdotti nella storyline "Brief Lives" dei fumetti.

The Sandman 2, svelati il numero e i titoli degli episodi della nuova stagione

C'era voluto parecchio tempo prima che Netflix rinnovasse ufficialmente la serie per una seconda stagione, nonostante il successo della prima, e anche all'epoca della conferma, lo streamer non era stato chiarissimo circa la forma in cui la serie sarebbe tornata in streaming.

C'è chi pensa che la Stagione 2 potrebbe essere suddivisa in più blocchi, o magari potrebbe essere strutturata in maniera profondamente diversa dalla prima mandata di episodi, tanto da costituire un capitolo a se stante. Nelle scorse settimane, Netflix ha anche distribuito Dead Boy Detectives, che era collegato a The Sandman.