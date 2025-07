The Sandman 2, il creatore rompe il silenzio sul futuro della serie e spiega la scena post-credit

La seconda stagione di The Sandman si chiude con un epilogo potente che segna una svolta significativa nella trama. Sogno, consapevole della minaccia rappresentata dalle Benevole, sceglie di sacrificarsi per salvare il regno del Sogno. Ma, nonostante la sua fine, il ciclo non si interrompe: al suo posto subentra Daniel Hall, interpretato da Jacob Anderson, già noto per Il Trono di Spade e Intervista col Vampiro.

Il passaggio di testimone è centrale nella chiusura della stagione e apre interrogativi sul futuro della serie, tutt'altro che archiviato secondo Allan Heinberg, co-creatore dello show.

Heinberg conferma: "Scriverò The Sandman finché me lo permetteranno"

Allan Heinberg ha condiviso la sua visione con Variety, rivelando quanto profondo sia stato il suo coinvolgimento nel progetto: "È stata un'esperienza creativa impareggiabile. Se mi proponessero una terza stagione domani, accetterei all'istante". Per lui, l'universo narrativo costruito da Neil Gaiman è una miniera inesauribile di storie, capace di abbracciare ogni genere narrativo: dal romantico all'horror, dal metafisico allo storico.

The Sandman: una scena della seconda stagione, Volume 2

Il creatore ha anche espresso gratitudine a Netflix per aver supportato una produzione tanto ambiziosa, sottolineando quanto sia raro avere libertà creativa su larga scala.

Una scena post-credit per chiudere il cerchio

Tra le sorprese dell'episodio finale spicca una scena post-credit che, più che anticipare il futuro, serve come riflessione sul viaggio di Sogno. Le Benevole leggono una poesia enigmatica tratta da un biscotto della fortuna, con un tono malinconico che riecheggia la trasformazione del personaggio.

The Sandman: una scena della seconda stagione, Volume 2

Heinberg ha spiegato che questa sequenza era presente nei fumetti originali alla fine di The Kindly Ones, ma è stata deliberatamente spostata per mantenere intatta la forza emotiva dell'ultima scena tra Daniel e Lucienne. "Non volevo rovinare quell'emozione. Alla fine, abbiamo deciso di conservarla come contenuto extra".

La seconda stagione di The Sandman continua a esplorare i temi del perdono, della responsabilità e della rinascita, con un cast ricco di volti noti: Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Kirby Howell-Baptiste, Stephen Fry, Jenna Coleman, solo per citarne alcuni. Il nuovo arco narrativo ha spinto il protagonista a confrontarsi con le sue colpe passate, affrontando divinità, mostri e persino la sua famiglia.

Netflix non ha ancora confermato ufficialmente una terza stagione, ma il coinvolgimento di Heinberg e l'ampio materiale dei fumetti lasciano ben sperare.