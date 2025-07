The Sandman, Netflix lancia l'episodio bonus su Morte: ecco la prima clip

The Sandman è giunta al termine ma non tutte le storie sono finite. Netflix ha condiviso un primo sguardo alla prossima trasposizione di Death: The High Coast of Living, un episodio bonus in arrivo.

La seconda e ultima stagione dell'adattamento Netflix si conclude con la morte di Morpheus e la comparsa di un altro personaggio di Sogno degli Eterni pronto a prenderne il posto.

L'episodio bonus di The Sandman su Morte

La puntata basata su Death: The High Coast of Living arriverà su Netflix il 31 luglio. La storia spin-off era già stata accennata in una scena tagliata della prima stagione, quando Morte raccontava a Morfeo che una volta ogni secolo prendeva una forma umana per poter mantenere un legame con l'umanità.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In Il rumore delle sue ali, Morte svela di aver avuto un atteggiamento decisamente più cupo e sinistro prima di incontrare la sua controparte umana e diventare più compassionevole.

Nella clip viene mostrato l'addio emotivo di Morfeo (Tom Sturridge).

La trama della seconda stagione e ultima stagione di The Sandman di Neil Gaiman

La sinossi della stagione 2 di The Sandman: "Dopo una reunion fatale con la sua famiglia, Sogno degli Eterni (Tom Sturridge) deve affrontare una serie di decisioni impossibili mentre cerca di salvare sé stesso, il suo regno e il mondo della veglia dalle conseguenze epiche delle sue colpe passate. Per rimediare, dovrà confrontarsi con amici e nemici di lunga data, dèi, mostri e mortali. Ma il cammino verso il perdono è pieno di svolte inaspettate, e la vera assoluzione potrebbe costare a Sogno tutto quanto. Basata sulla premiata e amatissima serie a fumetti DC, la seconda stagione di The Sandman racconta l'intero arco narrativo di Sogno fino alla sua emozionante conclusione".

Nel cast della seconda stagione di The Sandman include Tom Sturridge, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Esmé Creed-Miles e Patton Oswalt.