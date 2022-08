The Sandman, Eric Kripke rivela serie che mai fu: "Non avrebbe funzionato"

Il creatore di The Boys e Supernatural Eric Kripke ricorda quando provò a realizzare una serie tv su The Sandman.

La prima stagione di The Sandman è stata un successo di pubblico e di critica, contrariamente a quella che sarebbe stata la serie tv sul fumetto mai realizzata da Eric Kripke... Almeno stando alle parole del produttore.

Il creatore di The Boys e Supernatural lo ha rivelato su Twitter in risposta a un tweet dello stesso Neil Gaiman, nel quale commentava il progetto legato a Sandman che non vide mai luce dopo che un utente gli aveva chiesto di esprimersi al riguardo.

Lo scrittore britannico ha spiegato: "Era una versione televisiva assurda di The Sandman. Ma il problema è che quando realizzi una versione per la network tv di Sandman, perdi parecchio di ciò che lo rende Sandman. @therealKripke fece un lavoro fantastico, considerando tutte le limitazioni del caso".

"È gentile da parte sua, signore. WB mi fece fare un tentativo con #TheSandman, ma disse che doveva essere per i network televisivi. Sandman era il mio fumetto preferito, ha ispirato molto #SPN, per cui ci provai. Neil è stato gentile e paziente, ma alla fine, sarebbe stato uno show mediocre. Sono contento che abbia atteso [la giusta opportunità]. Il Sandman targato Netflix è seducente, splendido. Andatelo a vedere!" ha replicato Eric Kripke.

D'altronde, il produttore, sceneggiatore e regista si era già espresso diverse volte sui limiti della network tv nei confronti dello streaming, spiegando che difficilmente sarebbe tornato a lavorare per la prima, specialmente dopo aver potuto fare esperienza di un modo di realizzare contenuti seriali così diverso.

Ma la curiosità di vedere come sarebbe stata la sua iterazione di The Sandman rimane...

Intanto, però, se non lo avete già fatto, il Sandman che invece è stato, quello targato Netflix, è attualmente disponibile sulla piattaforma streaming.