The Sandman: i character poster di Sogno, Desiderio e Morte

The Sandman: il character poster di Tom Sturridge nei panni di Sogno

The Sandman: il character poster di Mason Alexander Park nei panni di Desiderio

The Sandman: il character poster di Kirby Howell-Baptiste nei panni di Morte

Primo sguardo ravvicinato ai tre fratelli eterni protagonisti della serie Netflix The Sandman. L'adattamento de fumetto di culto di Neil Gaiman si concenteerà sulle vicende di Sogno (Tom Sturridge), Morte (Kirby Howell-Baptiste) e Desiderio (Mason Alexander Park), di cui ci viene offerto uno sguardo ravvicinato nei character poster.

I poster, che accompagnano l'uscita della prima clip di The Sandman lanciata durante l'esclusivo evento Tudum, mostrano i fratelli parzialmente avvolti nell'ombra modellata in modo appropriato per i loro personaggi: la testa di un corvo per Dream (meglio noto ai fan di Sandman come Morpheus), le ali di un angelo tenebroso per la Morte e una mano che accarezza dolcemente il volto del Desiderio. I poster sono cupi, con didascalie intense e inquietanti come "il tuo tempo è scaduto", "nessuno è al di sopra del desiderio" e "non è mai solo un sogno".

I tre fratelli Eterni si uniscono a un cast ricchissimo che comprende la presenza di Charles Dance nei panni di Roderick Burgess, truffatore e occultista, David Thewlis in quelli del Doctor Destiny e Gwendoline Christie nel ruolo di Lucifero. Boyd Holbrook interpreterà il Corinzio, incubo ambulante che mette in guardia Burgess chiamandolo all'appello dopo aver ammonito Morpheus per i suoi scopi. Nel cast anche Asim Chaudry, Sanjeev Bhaskar, Donna Preston, Jenna Coleman, Stephen Fry e Patton Oswalt.

Tra i produttori dello show Netflix The Sandman ci sono Neil Gaiman e David S. Goyer, che ha firmato la sceneggiatura del primo episodio in collaborazione con lo showrunner Allan Heinberg. I registi delle puntate annunciati fino a questo momento sono invece Jamie Childs (Queste oscure materie) e Mike Barker (The Handmaid's Tale).