The Sandman 2: svelati gli interpreti di Destino, Delirio e Prodigo

Netflix ha completato la famiglia degli Eterni per la seconda stagione di The Sandman. Esme Creed-Miles si unisce al cast nel ruolo di Delirio, Adrian Lester in quello di Destino e Barry Sloane in quello di Prodigo. I tre si uniscono a Tom Sturridge nel ruolo di Morfeo, Kirby in quello di Morte, Mason Alexander Park in quello di Desiderio e Donna Preston in quello di Disperazione, che ritornano dalla prima stagione.

The Sandman: un'immagine di Tom Sturridge

I dettagli di The Sandman 2

Nella prima stagione dello show, basata sull'omonima serie di fumetti della DC Comics di Neil Gaiman, quando l'Uomo Sabbia, alias Morfeo (Sturridge) - il potente essere cosmico che controlla tutti i nostri sogni - viene inaspettatamente catturato e tenuto prigioniero per oltre un secolo, deve viaggiare attraverso diversi mondi e linee temporali per risolvere il caos che la sua assenza ha causato.

Con le riprese attualmente in corso, sono stati pochi gli aggiornamenti circa The Sandman 2, ma sappiamo che probabilmente la stagione debutterà molto probabilmente nel 2025. Inoltre il sequel sarà composto da 12 episodi e verrà presumibilmente distribuito in due volumi. Il sito ha anche condiviso i titoli di sei episodi in ordine sparso, che potrebbero essere i titoli degli episodi del primo volume. I titoli pubblicati sono: The Song of Orpheus, More Devils Than Vast Hell Can Hold, Brief Lives, Family Blood, The Ruler of Hell e Season of Mists.

Il cast aggiuntivo include Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Ferdinand Kingsley, Stephen Fry, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Vanesu Samunyai e Razane Jammal.

Sviluppato e prodotto esecutivamente da Gaiman, dallo showrunner Allan Heinberg e da David S. Goyer, The Sandman è prodotto dalla Warner Bros. Television. Jamie Childs dirige tutti gli episodi. Nel frattempo è stata annunciata una nuova serie che funge da sorta di spin-off di The Sandman, Dead Boy Detectives.