Dead Boy Detectives: la nuova serie Netflix avrà moltissimi riferimenti a Sandman di Neil Gaiman

La serie tratta da Gaiman sarà in qualche modo collegata all'altra serie Netflix tratta dall'autore britannico anche se non in maniera esplicita

L'universo Sandman di Netflix si espanderà con Dead Boy Detectives, una nuova serie in arrivo sulla piattaforma il mese prossimo e a quanto pare i riferimenti alla serie principale saranno molti.

I personaggi della DC Comics sono un duo di detective soprannaturali creati da Neil Gaiman e disegnati da Matt Wagner e Malcolm Jones III. I Dead Boy Detectives hanno fatto la loro prima apparizione nei fumetti in The Sandman #25 nel 1991, prima di ottenere una serie tutta loro.

La serie televisiva di The Sandman ha debuttato su Netflix nel 2022 e in questo momenti è in corso la produzione della seconda stagione. A un incontro con gli showrunner di Dead Boy Detective, Steve Yockey e Beth Schwartz, è stato chiesto loro se consigliano di guardare Sandman o di leggere i fumetti prima di iniziare la visione della serie spinoff.

Sarà necessario recuperare The Sandman?

"Beh, penso che non sia necessario fare alcun compito a casa per la serie, e credo che sia più divertente così", ha spiegato Schwartz. "Non so, ognuno è diverso, ma penso che sia più divertente non fare nulla prima di vederlo. Così puoi essere sorpreso e poi puoi tornare a guardare Sandman e leggere i fumetti dopo".

"E siamo fedeli alle origini dei ragazzi e a come hanno fondato l'agenzia investigativa e alla storia di Crystal", ha aggiunto Yockey. "Ma il resto è una sorta riappropriazione, di reimmaginazione, in modo che le persone che hanno familiarità con i fumetti possano avere quella sorta di momento 'Oh, riconosco questo' e tutti gli altri semplicemente guardare lo show".

"Sì, è divertente. Ci saranno tante easter eggs per le persone che sono fan sfegatati, ma non credo che, se si spera che guardino la serie, vogliano vedere da dove viene", ha aggiunto Schwartz.

Dead Boy Detectives: il trailer della nuova serie Netfllx di Neil Gaiman conferma il legame con Sandman

In precedenza, alla domanda se ci sarebbero stati collegamenti con The Sandman nel corso della stagione, gli showrunner hanno risposto con un secco "Sì!".

"Ci sono. Stiamo dicendo che ci sono", ha confermato Schwartz. "Sì. Per le persone che hanno guardato The Sandman su Netflix sarà un'ottima cosa. E per le persone che non l'hanno fatto, vedrete alcune cose che potrebbero sorprendervi un po'", ha aggiunto Yockey.