The Sandman 2: le foto dal set anticipano il ritorno di Sogno e l'arrivo di un nuovo personaggio

Le prime foto dal set di The Sandman 2 rivelano il ritorno di Sogno accanto a un nuovo personaggio misterioso vestito di bianco. L'adattamento Netflix degli amati fumetti di Neil Gaiman tornerà con nuovi episodi, probabilmente nel 2024. Sebbene lo sciopero degli sceneggiatori stia ostacolando la produzione di vari show e film, gli script della seconda stagione di The Sandman erano già pronti prima della protesta e le riprese stanno procedendo secondo i tempi previsti.

Le prime foto dal set dei nuovi episodi di The Sandman diffuse da DTN News ci offrono un primo sguardo a Sogno, alias Morpheus (Tom Sturridge), intento a parlare con un nuovo personaggio vestito tutto di bianco. Al momento non è stata confermata l'identità del personaggio in questione, ma tutti gli indizi farebbero pensare che si tratti di Orfeo.

The Sandman 2, Neil Gaiman: "Lo show sarà cancellato solo se gli attori saranno mangiati da donnole"

Chi è Orfeo nell'universo di Sandman

Se l'identità di Orfeo sarà confermata, segnerà l'introduzione di un altro personaggio importante dell'universo di The Sandman. Orfeo, che ha debuttato per la prima volta in The Sandman #29 come parte di Fables and Reflections, non è altro che il figlio di Morfeo e Calliope. La sua introduzione, tuttavia, è piuttosto insolita poiché Orfeo è stato presentato semplicemente come una testa privata del corpo.

Curiosamente il nome di Orfeo è stato pronunciato nel corso dell'episodio bonus di The Sandman. È stato stabilito che era morto in maniera atroce e pare che gli autori della serie stessero meditando da tempo di renderlo una figura centrale della seconda stagione. Dato che è il figlio di Morfeo e Calliope, il tempo dirà cosa accade tra lui e suo padre nelle foto diffuse.