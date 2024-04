The Sandman 2, svelati il numero e i titoli degli episodi della nuova stagione

Con le riprese attualmente in corso, sono stati pochi gli aggiornamenti circa la Stagione 2 di The Sandman, ma a quanto pare adesso siamo in grado di scoprire il numero degli episodi di cui sarà composta e addirittura anche i titoli di questi ultimi.

La prima stagione, come saprete, vedeva protagonista Sandman, alias Sogno, l'essere cosmico che controlla tutti i sogni. Il personaggio veniva catturato e tenuto prigioniero per più di un secolo, ma una volta liberatosi ha dovuto viaggiare attraverso diversi mondi e linee temporali per risolvere il caos che la sua assenza ha causato.

Non è ancora stata fissata una data di uscita per la seconda stagione di The Sandman, ma molto probabilmente debutterà nel 2025. Tra le new entry del cast ci saranno Wil Coban, Gavin Spokes, Kayode Akinyemi, Daniel Hoffmann-Gill, Indya Moore, Ruairi O'Connor, Amber Rose Revah, Charlotte Bate e Daphne Alexander.

The Sandman: un'immagine dalla serie

Quanti episodi avrà la Stagione 2?

Secondo un aggiornamento fornito da What's On Netflix, la Stagione 2 di The Sandman sarà composta da 12 episodi e verrà presumibilmente distribuita in due volumi. Il sito ha anche condiviso i titoli di sei episodi in ordine sparso, che potrebbero essere i titoli degli episodi del primo volume.

I titoli pubblicati sono i seguenti: The Song of Orpheus, More Devils Than Vast Hell Can Hold, Brief Lives, Family Blood, The Ruler of Hell e Season of Mists.

Se questi aggiornamenti dovessero trovare conferma, significherebbe che la Stagione 2 di The Sandman potrà contare su un episodio in più rispetto alla prima stagione, formata da 11 episodi in totale.

The Sandman 2, l'interprete di Morte: "Neil Gaiman ha modificato i nuovi episodi grazie ai feedback dei fan"

Dead Boy Detectives

Prima dell'arrivo della Stagione 2 di The Sandman, su Netflix debutterà alla fine di aprile Dead Boy Detectives, che in pratica costituisce sia una divertente storia a sé stante sia uno spin-off di Sandman, in quanto ambientato nello stesso universo narrativo, come ben evidenzia il trailer diffuso ieri.

La serie seguirà Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri), due fantasmi adolescenti che si uniscono per risolvere i misteri del mondo soprannaturale. Il debutto della serie è previsto per il 25 aprile.