The Sandman 2, Neil Gaiman: "Lo show sarà cancellato solo se gli attori saranno mangiati da donnole"

Neil Gaiman ne è sicuro. A meno di una nuova pestilenza o di un caso in cui il cast venga sbranato da donnole, The Sandman non sarà cancellato e andrà avanti su Netflix.

Dopo il grande successo riscontrato dalla prima stagione, Netflix ha deciso di rinnovare per una seconda stagione The Sandman, adattamento televisivo di una delle opere più celebri e seminali di Neil Gaiman. Prima dell'annuncio erano in molti a dubitare sul futuro dello show.

Sulla questione è intervenuto anche Neil Gaiman, spiegando come soltanto qualcosa di immensamente catastrofico potrebbe cambiare le carte in tavola e cancellare lo show. "Netflix potrebbe fallire prima del lancio di The Sandman. Una nuova pestilenza da incubo potrebbe costringere il mondo a chiudere completamente i battenti. Gli attori potrebbero essere tutti mangiati dalle donnole e la serie verrebbe chiusa. Ma se ci sarà Netflix e non accadrà nulla di imprevisto e tragico che faccia crollare il mondo o la serie, allora ci sarà anche Sandman".

Ovviamente dichiarazioni ironiche che fanno capire come lo scrittore sia fiducioso della rinnovata collaborazione con Netflix. Gli episodi della prima stagione sono stati visti per un totale di 69.5 milioni di ore durante la prima settimana di permanenza in catalogo, raddoppiando poi nella sua seconda i dati sfiorando quota 128.5 e aggiungendo ulteriori 77.2 milioni nella terza 53.8 nella quarta.

The Sandman, di cui potete leggere la nostra recensione, segue quanto accade a Morfeo/Sogno (Tom Sturridge), uno dei sette Eterni che regolano particolari aspetti dell'esistenza umana come morte o disperazione. La prima stagione dello show, prodotta dalla piattaforma streaming, è composta da undici episodi.