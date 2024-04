Dead Boy Detectives: il trailer ricco di azione svela il collegamento con The Sandman

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di Dead Boy Detectives, svelando al contempo il legame tra la serie e The Sandman, entrambe tratte dalle opere di Neil Gaiman.

La serie seguirà Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri), due fantasmi adolescenti che si uniscono per risolvere i misteri del mondo soprannaturale. Il debutto della serie è previsto per il 25 aprile.

In che modo Dead Boy Detectives e The Sandman sono collegate?

Dopo le picciole anticipazioni dei mesi scorsi il trailer dà un'idea concreta di ciò che possiamo aspettarci di vedere nel corso degli otto episodi. L'umorismo dark, l'azione e i casi intriganti saranno al centro della serie. Il filmato rivela che anche se la serie avrà decisamente un tono cupo - dopotutto i protagonisti sono morti - Edwin e Charles saranno un duo divertente, soprattutto quando si uniranno ai colleghi investigatori Crystal (Kassius Nelson) e Niko (Yuyu Kitamura).

Inoltre, le immagini rivelano anche che un volto familiare sarà presente in almeno un episodio, come avevamo ipotizzato in precedenza. Proprio come accade nel graphic novel, i protagonisti incontrano Morte (nuovamente interpretata da Kirby Howell-Baptiste nella serie), collegando in modo diretto lo show con la precedente The Sandman, di cui sono in corso le riprese della Stagione 2.

Chi sono gli autori?

Uno dei motivi che rendono Dead Boy Detectives una serie imperdibile è che il team creativo è formato da un duo piuttosto eclettico. Steve Yockey porta con sé la conoscenza dei demoni e degli spiriti dalla sua esperienza in Supernatural, nonché gli elementi thriller e investigativi di L'assistente di volo - The Flight Attendant.

Beth Schwartz, invece, ha una buona padronanza delle sequenze d'azione, grazie alla sua esperienza in Arrow, e ha esercitato le sue capacità di narrazione fantasy in Sweet Tooth. Il duo di showrunner ha adattato Dead Boy Detectives da una serie di graphic novel nata da The Sandman di Neil Gaiman.

