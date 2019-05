The Purge: Blumhouse annuncia il quinto capitolo del franchise

The Purge ritornerà nelle sale cinematografiche con un quinto capitolo del fortunato franchise horror La notte del giudizio.

The Purge ritornerà con un quinto film e l'arrivo nelle sale è previsto per il 10 luglio 2020.

A produrre il nuovo capitolo del franchise La notte del giudizio saranno ancora una volta Blumhouse Productions e Platinum Dunes, in collaborazione con il creatore del progetto James DeMonaco, Michael Bay, Brad Fuller e Andrew Form.

I film di The Purge - La notte del giudizio, che hanno debuttato nel 2013 nelle sale americane, si sono dimostrati un investimento piuttosto redditizio. La prima notte del giudizio, il lungometraggio più recente del franchise, ha infatti incassato a livello mondiale 137 milioni di dollari, a fronte di un budget di 13 milioni.

Il film raccontava le origini dell'evento annuale in cui, per una notte intera, ogni crimine è concesso, persino l'omicidio.

Il prequel era stato scritto e prodotto da DeMonaco, alla regia dei primi tre lungometraggi.

Il quinto film di The Purge avrà nelle sale una concorrenza piuttosto difficile da superare: l'atteso reboot di Ghostbusters che verrà diretto da Jason Reitman e prodotto da Sony.

La prima notte del giudizio ci racconta chi siamo oggi