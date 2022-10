La notte del giudizio: la saga di The Purge raccolta in ordine cronologico per Halloween

Il periodo di Halloween risulta perfetto per la saga de La notte del giudizio, così abbiamo raccolto in ordine cronologico tutti i suoi capitoli in vista di una maratona a tema.

Halloween si avvicina sempre di più, e quale momento migliore per lanciarsi in una saga dalle tinte folli e thriller-horror come La notte del Giudizio? Il franchise è composto da 5 film e da due serie tv, abbiamo quindi deciso di raccogliere il tutto seguendo l'ordine cronologico e canonico interno alla storia stessa.

La prima notte del giudizio apre le danze di questa raccolta in ordine cronologico. Film del 2018 che introduce la storia complessiva, contestualizzando le motivazioni che hanno condotto all'approvazione della primissima notte del giudizio, appunto. Diretto da Gerard McMurray e James DeMonaco, la pellicola si concentra moltissimo sulle dinamiche socio-politiche della storia, cedendo il passo a una narrazione che vuole approfondirne le origini a discapito di tutto il resto.

La notte del giudizio: un'inquietante scena del film

Poi segue The Purge, la serie tv andata in onda nel 2018/19, sviluppando la sua trama sia precedentemente, che durante che dopo il film originale. Quest'opera, inoltre, sfrutta una narrazione prevalentemente corale per raccontare nel dettaglio quello che avviene nel corso delle epurazioni.

Successivamente troviamo La notte del giudizio, il film originale del 2013 che ha aperto la saga stessa, seguito da Anarchia - La notte del giudizio (sequel diretto del film originale), La notte del giudizio - Election Year (una delle pellicole più politiche della saga) e La notte del giudizio per sempre (una sorta di riavvio graduale per il franchise).

La notte del giudizio - Election Year: un incubo distopico fra horror e politica

Per i più curiosi, alcune voci di corridoio suggerirebbero che James DeMonaco stia lavorando a La notte del giudizio 6, partendo da un'idea che ebbe per The Purge TV Series Stagione 3 non più utilizzata.La notte del giudizio - Election Year