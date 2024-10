Donald Trump ha proposto una soluzione per combattere la criminalità... ma è la trama di The Purge

La proposta in campagna elettorale dell'ex Presidente USA per combattere la criminalità diffusa nella nazione ricorda da vicino la trama del franchise Blumhouse.

Il cinema influenza la politica. Neppure Donald Trump è immune dall'immaginario del grande schermo visto che la sua proposta per combattere la criminalità negli USA ricorda molto da vicino la trama di un popolare franchise horror: The Purge.

I social media sono esplosi dopo il discorso dell'ex presidente di nuovo in corsa per la Casa Bianca tenuto a Erie, Pennsylvania. Il 78enne Trump ha, infatti, lanciato la proposta di consentire alla polizia di avere "un giorno davvero violento" per frenare i furti. Nel discorso, Trump ha criticato la rivale Kamala Harris, candidata democratica, e David Muir della ABC che aveva moderato il dibattito presidenziale del 10 settembre.

I criminali mascherati di The Purge

La proposta (poco originale) di Donald Trump

Affrontando il tema scottante del dilagare della criminalità, Donald Trump ha dichiarato: "La criminalità è a un livello mai visto, è in aumento. Dobbiamo lasciare che la polizia faccia il suo lavoro, ma la sinistra liberale non glielo permetterà perché vuole distruggere la polizia]e vuole distruggere il nostro Paese. Se avessimo una giornata davvero violenta, un'ora dura, e intendo proprio dura, una misura del genere porrebbe fine immediatamente a tutti i crimini".

L'America di Trump nel caos: da Joker a The Purge, il cinema aveva previsto tutto

Sui social media in molti si sono interrogati sulla proposta elettorale di Trump, notando incredibili somiglianze con l'idea alla base del franchise Blumhouse creato da James DeMonaco. La saga horror racconta un futuro distopico in cui gli Stati Uniti controllano la criminalità lasciando che i delinquenti si scatenino liberamernte per un giorno all'anno in cui la polizia non interviene e reprimendo il crimine per tutto il resto dell'anno.

"Donald Trump suggerisce una soluzione in stile hollywoodiano, concedendo solo un giorno o un'ora di cose 'davvero dure' per sbarazzarsi degli spacciatori" ha commentato un utente su X. "Quando qualcuno ti dice chi è realmente, credigli."

Un altro ha aggiunto: "Lascio per qualche ora per tornare e sentire Donald Trump che promuove, letteralmente, The Purge, senza ironia, non è possibile sentire questa merda".