The Purge 5: svelato il titolo del quinto capitolo della saga horror La notte del giudizio

Il capo di Blumhouse Jason Blum avrebbe confermato il titolo dell'atteso The Purge 5, quinto capitolo della saga horror La notte del giudizio. A quanto pare la nuova avventura notturna da incubo sarà intitolata The Forever Purge.

La prima notte del giudizio: Rotimi Paul in una scena del film

The Purge 5 è uno dei nuovi progetti targati Blumhouse in arrivo insieme a Halloween Kills e Run Sweetheart Run, e proseguirà la fortunata saga horror a sfondo politico che conta quattro capitoli e una serie tv.

In precedenza il regista James DeMonaco, creatore de La notte del giudizio, aveva lasciato intendere che The Purge 5 sarebbe stato anche l'ultimo capitolo della serie che esplora un'America distopica in cui il governo ha regolamentato il crimine e la violenza dedicandovi una notte l'anno: in una finestra di 12 ore la polizia si ritira lasciando il paese in mano a violenze di ogni genere. Naturalmente i poveri, che non hanno i soldi per procurarsi le protezioni adeguate, sono i più a rischio in tale situazione.

La notte del giudizio: cinque cose che (forse) non sapete sul fenomeno horror

I primi tre film della serie sono stati scritti e diretti da James DeMonaco, autore anche di La prima notte del giudizio, diretto da Gerard McMurray. DeMonaco è anche sceneggiatore di The Purge 5, che potrebbe concludere il fortunato ciclo come lascia intendere il regista:

"Avevo il finale nella mia testa da tempo. Credo che sia un modo notevole di concludere. Vogliamo dare una fine alla saga e credo che sarà proprio questo. Quando ho avuto quest'idea e l'ho presentata agli altri, sono rimasti stupiti ed eccitati. Credo che sarà un gran modo di dire addio a tutti."