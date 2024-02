The Purge 6: lo script è pronto, sarà davvero l'ultimo film del franchise?

Dopo diversi mesi di silenzio radio, Frank Grillo ha potuto aggiornare i fan sullo stato di The Purge 6, il sesto e a quanto pare ultimo film del franchise de La notte del giudizio, ma sarà davvero così?.

Creato dal regista James DeMonaco, questo franchise horror distopico, diventato una delle IP horror più popolari del 21° secolo, esplora gli effetti dell'evento che dà il titolo ai film, un periodo annuale di 12 ore in cui tutti i crimini sono ritenuti legali. Dopo cinque capitoli di successo che hanno incassato complessivamente oltre 533 milioni di dollari in tutto il mondo, l'imminente The Purge 6 dovrebbe essere il capitolo conclusivo.

Nel corso di un'intervista concessa mentre era sul red carpet di Lights Out, Grillo, già apparso nel 2014 in Anarchia - La notte del giudizio e nel successivo La notte del giudizio - Election Year, rivela che la sceneggiatura del sesto film è pronta. L'attore ha inoltre ribadito che il capitolo finale sarà diretto nuovamente da DeMonaco e sarà incentrato sul suo personaggio Leo Barnes.

"La sceneggiatura è pronta. È fondamentalmente incentrata su Leo Barnes, il mio personaggio. Dovrebbe essere l'ultimo degli ultimi, un po' come quel tizio che continua ad andare in pensione. James DeMonaco lo dirigerà e, se succederà, sarà solo una questione di soldi. È una questione di quanto grande vogliono che sia il film, di quanti soldi vogliono spendere per il film, considerando che hanno fatto molto per questo franchise. Ma è una grande sceneggiatura".

The Purge, dove eravamo rimasti?

La notte del giudizio per sempre, uscito nel 2021, era stato inizialmente presentato come il quinto e ultimo capitolo del franchise. Tuttavia, circa due anni dopo la sua uscita, l'amministratore delegato della Blumhouse Productions, Jason Blum, ha annunciato che The Purge 6 era in fase di sviluppo. Da allora, però, gli aggiornamenti sono stati pochi, mettendo in dubbio lo stato del film.

Parlando di The Purge 6, DeMonaco ha rivelato che il film avrebbe portato in vita una versione da incubo dell'America. Alla fine di La notte del giudizio per sempre, gli Stati Uniti erano caduti nel caos quando numerosi cittadini avevano reso l'Epurazione un evento non relegato soltanto a un singolo giorno, e sembra che il nuovo film esplorerà ulteriormente ciò che è accaduto al paese in seguito.

The Purge 6: il creatore della saga James DeMonaco svela i primi dettagli della trama

DeMonaco ha anche rivelato che i singoli Stati saranno al centro della narrazione e che il paese sarà delimitato in base all'ideologia, alla sessualità e alla religione.