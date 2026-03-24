The Punisher, svelati titolo e data d’uscita dello speciale Marvel

Dopo il ritorno nella prima stagione di Daredevil: Rinascita, Jon Bernthal torna con la sua Marvel Special Presentation, di cui sono stati svelati oggi il titolo e la data d'uscita su Disney+.

Intitolato The Punisher: One Last Kill, lo speciale arriverà in streaming il 12 maggio 2026, che si dà il caso sia lo stesso giorno della messa in onda del finale della seconda stagione di Daredevil: Rinascita.

Daredevil: Rinascita, Jon Bernthal nella scena post-credits della serie.

La storia di Frank Castle, dalla serie Netflix al MCU

Bernthal aveva originariamente interpretato il ruolo di Frank Castle nella seconda stagione della serie Daredevil di Netflix nel 2016. Si è scontrato con il vigilante cieco interpretato da Charlie Cox, per poi allearsi con lui.

Castle, un veterano militare spinto alla vendetta dopo il massacro della sua famiglia, si è rivelato così popolare da diventare protagonista della sua serie spin-off, The Punisher, andata in onda per due stagioni dal 2017 al 2019.

Il 2025 ha visto il debutto di Daredevil: Rinascita, la prima serie Marvel classificata come vietata ai minori. Anche Bernthal è apparso nella serie, ricongiungendosi con Cox e alleandosi con lui contro il corrotto sindaco di New York City Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), alias Kingpin. Dopo il successo della serie, rinnovata fino alla terza stagione, è stato rivelato che Bernthal avrebbe recitato nello speciale dedicato al suo personaggio.

The Punisher: One Last Kill, il poster dello special Marvel

La storia di The Punisher proseguirà in Spider-Man: Brand New Day

Ma non è tutto per il personaggio interpretato da Bernthal: apparirà anche nell'attesissimo Spider-Man: Brand New Day al fianco di Tom Holland. Nel film ricompariranno anche altri personaggi dell'MCU, come Hulk (Mark Ruffalo) e Scorpion (Michael Mando), quest'ultimo apparso per la prima volta nel corso di Spider-Man: Homecoming.

Il film con Tom Holland nei panni di Peter Parker uscirà nelle sale italiane il 29 luglio 2026, con ben due giorni d'anticipo sull'uscita americana.