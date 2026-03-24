Daredevil: Rinascita 2, perché gli ultimi 5 minuti saranno fondamentali per la terza stagione

A poche ore dal debutto della seconda stagione, le riprese della successiva sono già in corso e a quanto pare la storia prenderà una piega inaspettata già negli ultimi istanti dei prossimi episodi

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita debutterà domani su Disney+ con il primo episodio, ma già stanno emergendo notizie sulla successiva.

Le riprese della terza stagione sono già iniziate a New York, il che significa che le foto dal set potrebbero rivelare alcuni dettagli importanti della trama prima che la seconda serie di episodi si concluda tra un paio di mesi. A questo proposito, lo showrunner Dario Scardapane ha confermato quando e dove avremo un'idea chiara di come sarà la prossima stagione.

Charlie Cox e Deborah Ann Woll in Daredevil: Rinascita (s2)

La Stagione 3 anticipata nei momenti finali di Daredevil: Rinascita 2

In un'intervista con Dexerto, è stato chiesto a Scardapane e alla produttrice esecutiva di Daredevil: Rinascita, Sana Amanat, se non sarebbe stato divertente vedere Matt Murdock alla guida della Mano nella terza stagione.

"Sarebbe davvero affascinante. Dopo aver visto la seconda stagione, capirete esattamente cosa stiamo facendo", ha risposto con cautela Amanat, mentre Scardapane ha aggiunto: "Negli ultimi cinque minuti della seconda stagione, non ci saranno più dubbi su quale direzione prenderà la storia".

Potrebbe riferirsi a qualsiasi cosa, e la seconda stagione di Daredevil: Rinascita potrebbe anche concludersi con un cliffhanger importante quanto quello della prima stagione. Tuttavia, sembra esserci una chiara direzione creativa per il futuro, e Scardapane ha già confermato che la trama del sindaco Fisk terminerà quest'anno.

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Un nuovo lato di Matt Murdock da esplorare

Di recente, Charlie Cox ha accennato ai piani per la terza stagione e ha dichiarato: "C'è un'idea che ci è stata presentata ed è davvero sconvolgente, ma di cui non possiamo parlare. È qualcosa verso cui la serie si sta dirigendo, che mi ha entusiasmato e che non vedevo l'ora di approfondire, ma che mi ha anche preoccupato perché, se non gestita nel modo giusto, potrebbe rivelarsi un fallimento".

"È un punto narrativo importante e audace. Credo, e spero, che sia stato gestito davvero bene", ha aggiunto, spingendo Vincent D'Onofrio a rassicurare i fan sul fatto che la storia è ben realizzata e che lui e Cox "si preoccupano di tutto".

Quando esce in Italia la seconda stagione di Daredevil: Rinascita

I nuovi episodi di Daredevil: Rinascita arriveranno in Italia il 25 marzo 2026 in esclusiva su Disney+, con il debutto del primo episodio nello stesso giorno anche nel nostro Paese, come confermato dalla Disney. Si tratta quindi di un'uscita simultanea internazionale (o quasi), che prosegue direttamente la storia di Matt Murdock dopo gli eventi della prima stagione, con nuovi episodi rilasciati settimanalmente.