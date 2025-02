Daredevil: Rinascita, prime reazioni più che positive "Il miglior pilot dell'MCU in assoluto"

Incredibilmente cupo e coinvolgente il pilot della nuova serie sull'Uomo senza Paura, promosse le performance di quella che per molti potrebbe essere la miglior serie Marvel in assoluto.

Star e crew di Daredevil: Rinascita riuniti sul red carpet newyorkese per il lancio del nuovo show, in arrivo su Disney+ a partire dal 5 marzo con un episodio a settimana. Nel frattempo la stampa ha avuto la possibilità di vedere i primi due episodi lasciando trapelare in rete le prime reazioni, più che positive a quanto pare.

Secondo quanto riferito, la serie Disney+ è altrettanto brutale, sanguinosa e incisiva del predecessore Netflix e in molti hanno riferito come la scena iniziale sia davvero scioccante.

In Daredevil: Rinascita Charlie Cox torna nei panni di Matt Murdock, avvocato cieco con elevate capacità che lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l'ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) persegue i propri sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate cominciano ad emergere, entrambi gli uomini si ritrovano in un'inevitabile rotta di collisione.

Oltre a Charlie Cox e D'Onofrio, nel cast troviamo Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer e Jon Bernthal. La serie è stata ideata da Dario Scardapane, con Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd alla regia degli episodi.

Charlie Cox e John Bernthan nei panni di Punisher

Ecco le prime reazioni su X

Liam Crowley di Screen Rant Liam Crowley ha elogiato Daredevil: Rinascita definendolo "di gran lunga il miglior pilot di tutte le serie MCU viste finora. Energia trasmessa al pubblico con sussulti udibili ovunque. Charlie Cox e Vincent D'Onofrio non hanno perso smalto, Benson e Moorhead rendono il tutto piccante. Soprattutto, è EPISODICO."

Sean O'Connell, caporedattore di Cinema Blend, concorda col collega: "Holy Hell's Kitchen! Daredevil: Born Again si apre con una sequenza lunga e devastante che dichiara, 'Questa serie è brutale quanto quella di Netflix'. Da lì, i due episodi raccontano una storia a più livelli su poliziotti, vigilantes e senso di colpa. Leggi IL REGNO DEL DIAVOLO per ripasso. Si comincia alla grande!"

Erik Davis di Fandango ha scritto che i primi due episodi sono "tra gli inizi più forti per uno show televisivo dei Marvel Studios fino ad oggi. I primi due episodi sono fantastici e creano una storia che è in parte procedurale giudiziaria e in parte lotta a tutto campo. C'è un combattimento nell'EP 1 che si svolge tutto in un colpo solo con un finale selvaggio e dà il via alla serie in modo memorabile".

Per Rachel Leishman "#DaredevilBornAgain mi ha fatto tornare ragazzina. Le sequenze di combattimento sono violente quanto quelle della serie originale e giocano con la moralità di Matt in un modo così toccante e bello. Charlie Cox e Vincent D'Onofrio tornano senza sforzo alla loro rivalità. Adoro riavere il mio diavolo indietro".

Austin Medeiros sottolinea come "lo show riprende ciò che ha reso la serie originale così speciale, ma la porta anche in una direzione diversa. Il tono e la grinta sono autentici rispetto alla serie Netflix e la scrittura non sembra mai troppo dissimile. L'azione sembra più nitida e migliore".

Per Joselyn Nicole "Daredevil: Rinascita è come dare il benvenuto a un amico che è maturato e invecchiato più del vino - un debutto davvero spettacolare e un sorriso garantito da un orecchio all'altro!"