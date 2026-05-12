The Punisher: One Last Kill, prime reazioni: "caos viscerale", "il prodotto più adulto di Marvel"

The Punisher: One Last Kill è disponibile da oggi, 12 maggio, su Disney. I fan Marvel lo hanno atteso a lungo e sono curiosi di scoprire cosa riserva loro il nuovo progetto dedicato al cupo vigilante interpretato da Jon Bernthal.

Nel frattempo, poche ore fa sono trapelate in rete le prime reazioni della critica allo speciale della durata di un'ora scarsa che vede Frank Castle impegnato a vivere un'esistenza senza essere ossessionato dal bisogno di vendetta quando si ritrova inaspettatamente coinvolto in un conflitto con un impero criminale in ascesa.

Un primo piano di Jon Bernthal nello speciale The Punisher: One Last Kill

Le prime reazioni della critica

I giudizi trapelati in rete dopo la fine dell'embargo sono concordi nell'evidenziare l'alto tasso di violenza, sangue e brutalità che caratterizza lo speciale Marvel. Diversi commenti menzionano l'estrema violenza che vede Frank Castle al suo punto più basso (il che è significativo, considerando tutto quello che ha passato).

Alcuni sottolineano come lo speciale, colpevole di non raccontare niente di nuovo sul personaggio, avrebbe beneficiato di una durata maggiore (49 minuti inclusi i titoli di coda), ma Marvel sarebbe comunque riuscita a cogliere gli aspetti i fan amano di più del vigilante.

Per Brandon Davis "The Punisher: One Last Kill è un'azione frenetica e senza fine. Brutalmente metal. Jon Bernthal offre la sua migliore interpretazione di Frank Castle. Sarebbe stato meglio se fosse stato un lungometraggio, dato che affronta fugacemente temi importanti come la salute mentale, introduce un nuovo cattivo e chiarisce un periodo poco chiaro nella storia del Punitore nell'MCU".

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Rob Keyes di ScreenRant lo definisce "l'opera più matura mai prodotta dai Marvel Studios. È Frank al suo punto più basso, Jon Bernthal dà il massimo, con alcune sequenze davvero inquietanti. Alla fine, il Punitore è pronto per una nuova era."

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Chris Parker scrive: "#PunisherOneLastKill è la furia violenta e sanguinaria che speravo. Non è una versione addomesticata del Punitore. Bernthal offre un'ottima interpretazione. Questo speciale funziona benissimo come ripasso di Frank Castle e allo stesso tempo come trampolino di lancio per un futuro promettente".

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Altri utenti parlano di speciale "brutale e carico di emozioni". C'è chi lo definisce "sanguinoso, ma al tempo stesso vulnerabile e pieno di speranza" e chi parla di prodotto "macabro e brutale, nel classico stile di Frank Castle".

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Secondo Jonathan Sim di ComingSoon.net, lo speciale offre "un promemoria del suo passato tormentato e della sua umanità, seguito da una violenza spietata".

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Ma c'è anche chi si lamenta della mancanza di novità nel contenuto dello speciale.

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