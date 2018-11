The Punisher: Jon Bernthal anticipa la stagione 2

Dopo la visione della terza stagione di Daredevil, i fan del mondo Marvel/Netflix attendono con ansia l'arrivo della seconda stagione di The Punisher. L'interprete dello show Jon Bernthal ha anticipato un importante dettaglio ricondividendo un teaser diffuso dall'account ufficiale della serie tv con l'aggiunta di un commento, 'tic toc'. A quanto pare si avvicina il momento di conoscere la data di relase su Netflix.

Sono in molti i fan desiderosi di conoscere la sorte di Frank Castle e di scoprire come si concluderà il suo tentativo di compiere la sua vendetta. Il capo dell'ufficio creativo Marvel Joe Quesada promette che i nuovi episodi daranno al pubblico ciò che chiede:

"Lo scorso anno, in questo stesso periodo, me ne andavo in giro a dire alle persone che The Punisher è la miglior serie a cui abbia mai lavorato. Al San Diego Comic-Con c'erano forse tre fan e non mi credevano. Ho detto loro 'Se non voi non troverete che The Punisher sia la miglior serie tv che abbiamo mai fatto e se non riterrete Jon Bernthal un perfetto Frank Castle, vi pagherò l'abbonamento a Netflix sper un anno. Grazie a Dio non sono mai venuti a lamentarsi."

Quesada anticipa che il nuovo villain della seconda stagione sarà il più pericoloso ed eccitante di sempre, in più le foto rubate dal set di The Punisher anticipano Ben Barnes nei panni di Jigsaw, ma ci sono altre sorprese in arrivo che scopriremo prossimamente.

