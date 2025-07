The Punisher: le foto dal set confermano il villain dello speciale Marvel (e non è quello che vi aspettate)

Dopo essere tornato in Daredevil: Rinascita, il personaggio di Jon Bernthal sarà protagonista di una storia tutta sua in arrivo su Disney+

Dopo aver recitato in Daredevil e The Punisher di Netflix, Jon Bernthal ha fatto il suo debutto ufficiale nell'MCU nei panni di Frank Castle in Daredevil: Rinascita. Prima di riprendere il ruolo in Spider-Man: Brand New Day la prossima estate, lo vedremo anche protagonista di uno speciale su Disney+.

Reinaldo Marcus Green e Bernthal hanno scritto lo speciale, che sarà diretto dallo stesso Green. Ora, le prime foto dal set sono trapelate online, confermando apparentemente i piani che suggeriscono che Ma Gnucci sarà il grande cattivo di questo spin-off.

Sebbene non sappiamo ancora chi interpreterà il ruolo, è stata avvistata l'insegna del ristorante Gnucci's in alcune scene che potrebbero essere ambientate nel 1987. Lo suggerisce la presenza di un poster di Predator, anche se il cinema potrebbe solamente proiettare alcuni classici del passato. Il cast al completo sarà sul set in questi giorni, quindi non passerà molto tempo prima di scoprire chi interpreterà uno dei nemici più contorti di The Punisher.

Daredevil: Rinascita, Jon Bernthal nella scena post-credits della serie.

Chi è Ma Gnucci nei fumetti Marvel?

L'ultima volta che abbiamo visto Frank, sembrava essere riuscito a fuggire dalla prigione improvvisata del sindaco Wilson Fisk. Nei fumetti, Isabella Carmela Magdalena "Ma" Gnucci decide di uccidere Frank dopo che lui ha assassinato tre dei suoi figli. Oltre a usare le sue conoscenze nella polizia di New York per mandare la "Punisher Task Force" all'inseguimento di Frank, manda il Russo a eliminarlo.

Gnucci perde tutti gli arti e il cuoio capelluto quando il Punitore la getta nella gabbia degli orsi polari dello zoo di Central Park. In seguito la brucia viva, ma solo dopo aver spinto la mafiosa senza arti nell'edificio in fiamme. Questa nuova storia in arrivo su Disney+ potrebbe adattare l'albo "Welcome Back, Frank" (scritto da Garth Ennis con illustrazioni di Steve Dillon) e aggiungervi gli elementi ormai riconoscibili del Frank del MCU. Presumibilmente, nello speciale vedremo qualcosa che porterà direttamente a Spider-Man: Brand New Day.

Alla domanda su come lo speciale autonomo si confronterà con la serie Netflix, Bernthal ha anticipato: "Sarà molto cupo; Frank non ha alcun interesse a spezzare quell'oscurità. Non sarà facile. Non so se questo sarà come la serie Netflix in termini di tono. Non sarà una versione light di Punisher, ve lo prometto". The Punisher Special Presentation debutterà su Disney+ nel 2026. La seconda stagione di Daredevil: Rinascita arriverà nel marzo 2026 mentre Spider-Man: Brand New Day uscirà al cinema il 31 luglio 2026.