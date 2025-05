Punisher: lo speciale Marvel con Jon Bernthal ha ingaggiato una villain, di chi si tratta?

Dopo aver lasciato il segno a modo suo, con una sferzata di violenza inaudita nel corso di Daredevil: Rinascita, Frank Castle tornerà protagonista di un prodotto in solitaria, ovvero una Special Presentation su Punisher in uscita in streaming su Disney+.

Come già riportato in precedenza, Jon Bernthal sarà co-autore della sceneggiatura insieme al regista di We Own This City, Reinaldo Marcus Green, che si occuperà della regia dello speciale dedicato al personaggio.

"Questo speciale è come un colpo di pistola, ma ha anche tutto il pathos e l'emozione che si vuole da una storia con al centro Frank Castle", ha dichiarato Bard Winderbaum, responsabile dello streaming della Marvel, dopo l'ufficializzazione del progetto. "È davvero eccitante".

Svelato il villain principale di Frank Castle?

Daredevil: Born Again, Charlie Cox e Jon Bernthal in una scena

I dettagli della trama del nuovo speciale su Punisher non sono ancora stati resi noti, ma grazie a un nuovo scoop di Daniel Richtman, pare sia già noto con quale villain Castle dovrà confrontarsi.

Daredevil: Rinascita, Jon Bernthal nella scena post-credits della serie.

Secondo l'insider, la produzione starebbe attualmente svolgendo il casting per un "boss criminale femminile". Nel corso degli anni, il Punitore si è trovato nel mirino di diverse donne nei fumetti, ma è molto probabile che si tratti di Isabella Carmela Magdalena Gnucci, alias "Ma Gnucci".

Gnucci era lo spietato capo di una famiglia criminale che ha fatto il suo debutto nel quarto numero della serie Marvel Knights di Garth Ennis. In diverse occasioni è stata vicina a porre fine alla crociata del Punitore, ingaggiando scagnozzi formidabili come il Russo per rintracciare il suo implacabile nemico.

Com'è nata l'idea dello Special su Punisher?

Winderbaum ha poi rivelato che l'idea di una storia standalone del Punitore si è manifestata durante la produzione di Rinascita, che ha visto Matt Murdock allearsi con il suo vecchio nemico per sconfiggere i membri della task force anti-vigilante di Wilson Fisk.

"Bernthal è un attore generazionale", ha aggiunto Winderbaum. "È incredibile quello che porta a tutti i ruoli che interpreta, ma in particolare a Frank Castle. Ed è un grande scrittore. Conosce il personaggio dentro e fuori.... Inoltre, amo il Punitore, ma in particolare amo quello di Jon. L'idea che sia nel MCU e che possa portare questo personaggio in un universo più ampio, soprattutto per quanto riguarda la parte più concreta da strada, è un'opportunità enorme e, come fan, la cosa più bella di sempre".