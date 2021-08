The Power of the Dog: Benedict Cumberbatch è un minaccioso cowboy nel film di Jane Campion a Venezia 2021

Mistero, tensione, inquietudine e sangue nel primo teaser trailer di The Power of the Dog, ritorno alla regia di Jane Campion dopo 12 anni con Benedict Cumberbatch nei panni di un minaccioso cowboy.

Netflix ha diffuso il primo teaser trailer di The Power of the Dog, ritorno alla regia della neozelandese Jane Campion che sarà presentato in concorso a Venezia 2021 prima di approdare sulla piattaforma streaming il 1 dicembre. Al centro del trailer un minaccioso cowboy interpretato da Benedict Cumberbatch in un ruolo decisamente diverso dal solito.

Mistero, tensione, inquietudine, il tutto racchiuso dalle splendide inquadrature di Jane Campion nel primo teaser incentrato soprattutto sul personaggio di Benedict Cumberbatch, che durante il promo viene visto fischiettare un inquietante motivetto, e il giovane Kodi Smit-McPhee. Il grano macchiato di sangue in uno degli ultimi shot anticipa il dramma imminente.

Adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Thomas Savage nel 1967, il nuovo film diretto da Jane Campion e distribuito da Netflix segue le vicende di due ricchi fratelli rancheros, il cinico e spietato Phil (Benedict Cumberbatch) e il pacato George (Jesse Plemons). Quando George sposa la giovane vedova Rose (interpretata da Kirsten Dunst) con figlio a carico (Kodi Smit-McPhee), il loro menage matrimoniale viene ostacolato dal comportamento di Phil.

Oltre ad essere il suo primo film in 12 anni, The Power of the Dog è il primo film di Jane Campion con un protagonista maschile in una carriera lunga 40 anni.

"Fin dall'inizio della mia carriera, sono state storie di donne perché le donne sono state completamente ignorate", ha spiegato la regista in un'intervista a Vanity Fair. "Era una specie di missione, mi sarebbe sembrato un enorme tradimento. Anche se mi vedo come un'artista che può andare ovunque, sentivo ancora questa necessità naturale, ma anche politica, di occuparmi delle donne".

The Power of the Dog sarà disponibile su Netflix dal 1 dicembre.