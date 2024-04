Oscar, le nuove regole sulla finestra di distribuzione nei cinema mettono a rischio la strategia di Netflix

L'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ha introdotto delle nuove regole che potrebbero danneggiare l'attuale strategia di Netflix. L'organizzazione che si occupa dei Premi Oscar ha deciso di apportare negli ultimi anni alcuni cambiamenti che influenzano il modo in cui i film vengono considerati idonei.

Cambiamenti che riguardano il miglior film in lingua straniera trasformato in miglior film internazionale, la fusione tra le due categorie dedicate al miglior mixaggio sonoro e al miglior montaggio sonoro in un unico premio che ha mantenuto quest'ultima definizione e l'introduzione di una nuova categoria per l'edizione 2026, quella del miglior casting.

Le nuove regole

L'Academy ha deciso di introdurre nuove disposizioni che riguardano la durata delle opere cinematografiche e la distribuzione in sette giorni, consecutivi oppure no, in almeno 10 dei primi 50 mercati negli Stati Uniti. Inoltre, per i film con distribuzione oltre il 10 gennaio 2025, i distributori devono presentare un piano di distribuzione soggetto all'approvazione dell'Academy.

La decisione di considerare solo i film distribuiti in almeno 10 dei primi 50 mercati negli USA per almeno sette giorni, potrebbe complicare i piani di Netflix, che si appoggiava alla regola di distribuzione in sei delle città indicate dall'Academy. Una politica che permetteva una distribuzione limitata alle opere prodotte da streamer come Netflix, che potevano non accollarsi le spese di una distribuzione classica. Netflix ha sfruttato questa regola con film come Il potere del cane e Niente di nuovo sul fronte occidentale. Una vittoria per i distributori classici e una prima sconfitta per Netflix & co. che dovranno studiare una nuova strategia per poter partecipare all'evento culmine della prossima stagione dei premi, la Notte degli Oscar. Per gli streamer potrebbe essere l'occasione per investire maggiormente in distribuzioni cinematografiche più ampie e classiche rispetto alle loro abitudini, che prevedevano un lancio in distribuzione limitata e un'uscita successiva sulla piattaforma.