The Pitt: nuove emergenze e crisi personali nel trailer della stagione 2 del medical drama con Noah Wyle

La serie The Pitt, con star Noah Wyle, ritornerà sugli schermi americani l'8 gennaio e il trailer regala delle anticipazioni sulle nuove emergenze mediche che affronteranno i protagonisti.

Lo show creato da R. Scott Gemmill e dal produttore John Wells si contraddistingue per il suo format che segue gli eventi in tempo reale.

Cosa racconterà la stagione 2

The Pitt segue il personale del Pittsburgh Trauma Medical Center, medici e infermieri che devono affrontare emergenze e crisi personali, gestendo inoltre la mancanza di risorse e un numero eccessivo di pazienti.

La seconda stagione sarà ambientata 10 mesi dopo quanto accaduto nell'episodio finale della prima (di cui potete leggere la nostra recensione) e la storia riprenderà il via dal weekend del quattro luglio.

Nel trailer si vede il Dottor Michael "Robby" Robinavitch (Noah Wyle) che dovrebbe essere sostituito, almeno temporaneamente, da Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi). Nessuno, tuttavia, nemmeno Abbot (Shawn Hatosy), è convinto che Robby riuscirà a gestire una pausa dal lavoro, non dando priorità ai suoi impegni.

Al-Hashimi sembra avere delle idee chiare su come poter migliorare il pronto soccorso, ma mettere in atto i suoi piani potrebbe essere davvero complicato.

Il video mostra poi il ritorno del Dottor Frank Langdon (Patrick Ball), ma non tutti sono felici quanto Mel King (Taylor Fearden) e Robby ha ancora dei dubbi dopo la prima stagione in cui Trinity Santos (Isa Briones) aveva scoperto che il medico stava rubando medicine dall'ospedale. Il rapporto tra Langdon e Robby, in passato molto stretto, si era infatti incrinato e bisognerà attendere per scoprire se la loro amicizia ritornerà a essere come in precedenza.

Gli interpreti di The Pitt

Nel cast del medical drama ci sono inoltre Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Giona Dourif, Gerran Howell, Shabana Azeez, Charles Baker, Irene Choi, Laëtitia Hollard, Lucas Iverson, Lawrence Robinson, Brittany Allen, Bonita Friedericy, Taylor Handley, Jeff Kober, Meta Golding, Luke Tennie, Christopher Thornton e Travis Van Winkle.

La serie è uno dei titoli di maggior successo della piattaforma di streaming HBO Max e sugli schermi Italiani è stata trasmessa dal 24 settembre 2025 su Sky e NOW.