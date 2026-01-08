The Pitt rinnovata per la stagione 3: Noah Wyle ancora protagonista

L'amministratore delegato di HBO Max, Casey Bloys ha annunciato il rinnovo della serie televisiva The Pitt per la terza stagione. L'annuncio è arrivato proprio durante la première della stagione 2 della serie organizzata nelle scorse ore a Los Angeles.

La serie, vincitrice di svariati Emmy Award, vede come protagonista l'ex star di E.R. - Medici in prima linea, Noah Wyle, ed è prodotta da John Wells, e creata da R. Scott Gemmill. La prima stagione è stata distribuita in Italia tra settembre e novembre 2025 su Sky Atlantic.

Il successo di The Pitt

La serie racconta la storia di un gruppo di operatori sanitari all'interno di un pronto soccorso di Pittsburgh nell'arco di 15 episodi. Ogni stagione si svolge nel corso di un singolo turno di lavoro, per la durata di un'ora complessiva a episodio.

Shawn Atosy e Noah Wyle in una scena di The Pitt

La prima stagione di The Pitt con protagonista principale la star del piccolo schermo, Noah Wyle nei panni del dottor Robinavitch si è rivelata un vero e proprio successo, ottenendo 13 nomination agli Emmy e vincendo 5 statuette.

L'annuncio della stagione 3 di The Pitt

Casey Bloys di HBO Max ha annunciato la stagione 3 durante la première della stagione 2 e alla cerimonia degli Emmy spiegò il successo della serie: "È difficile realizzare qualsiasi buon show, indipendentemente che sia una commedia, un dramma o un documentario" ha dichiarato "Ma quello che John, Noah e Scott volevano fare fin dall'inizio era creare una serie di alta qualità, ma anche impostata in modo da poter realizzare 15 episodi. Quindi il concetto di una serie ambientata essenzialmente in un'unica location ha reso il budget gestibile. E hai un gruppo di persone che sanno come realizzare 15 episodi, ma anche come riportare la serie ogni anno. È l'unica cosa da cui, secondo me, la televisione si è un po' allontanata: la capacità di riportare gli show con cadenza annuale".

Noah Wyle guida il cast insieme a LaNasa, Hatosy, Patrick Ball, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell e Shabana Azeez. Sepideh Moafi si è unita al cast nella seconda stagione nel ruolo della dottoressa Al-Hashimi.