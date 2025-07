The Pitt, ecco quando esce su Sky e Now la serie erede di ER: svelati trailer e data

Dopo il grande successo ottenuto negli Stati Uniti su HBO Max, arriva anche in Italia The Pitt, nuovo e attesissimo medical drama con Noah Wyle. Oggi è stato, infatti, svelato il primo trailer, che conferma che lo show debutterà in esclusiva su Sky e NOW il 24 settembre.

Firmata da R. Scott Gemmill, già dietro al successo di E.R. - Medici in prima linea e NCIS: Los Angeles, e targata HBO Max Original in America e Sky Exclusive in Italia, la serie è ambientata in un moderno pronto soccorso di Pittsburgh e offre uno sguardo crudo e realistico sulla medicina d'urgenza, raccontando in quindici episodi le storie degli operatori sanitari che, tra corsie affollate e decisioni da prendere in pochi istanti, combattono ogni giorno per salvare vite.

Realistica, intensa e profondamente attuale, The Pitt struttura ogni episodio come un'ora di turno vissuta al limite, offrendo uno sguardo autentico sulla sanità americana contemporanea attraverso gli occhi di chi, ogni giorno, è in prima linea per salvare vite.

Cosa racconta la nuova serie in arrivo su Sky e NOW

The Pitt dà voce agli eroi silenziosi della sanità restituendo, con autenticità e intensità, la complessità del lavoro in prima linea. Al centro c'è il dottor Michael "Robby" Robinavitch (interpretato da Noah Wyle, anche produttore esecutivo), ancora segnato dagli effetti della pandemia e dalla perdita del suo mentore.

Quando un nuovo gruppo di specializzandi e tirocinanti entra a far parte del sovraffollato e sotto-organico pronto soccorso del Trauma Medical Center di Pittsburgh - noto affettuosamente come "The Pitt" - si unisce a un team eterogeneo di medici, chirurghi, infermieri e paramedici, pronti ad affrontare ogni turno con determinazione e umanità. Mentre Robby si trova a fare i conti con una dirigenza ospedaliera più attenta ai tagli di bilancio che alla cura dei pazienti, i giovani medici scoprono in prima persona le difficoltà, le emozioni e le sfide della medicina d'urgenza.

Fanno parte del cast Noah Wyle (Dott. Michael "Robby" Robinavitch), Tracey Ifeachor (Dott.ssa Collins), Patrick Ball (Dott. Langdon), Katherine LaNasa (Dana Evans), Supriya Ganesh (Dott.ssa Mohan), Fiona Dourif (Dott.ssa McKay), Taylor Dearden (Dott.ssa King), Isa Briones (Dott.ssa Santos), Gerran Howell (Whitaker) e Shabana Azeez (Javadi).