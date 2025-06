Adolescence, The Pitt e The Studio tra i vincitori dei Gotham TV Awards 2025

Adolescence e The Pitt, tra le serie con più nomination, si portano a casa i premi più prestigiosi, sono anche tra le favorite agli Emmy insieme a The Studio di Seth Rogen.

Adolescence, The Pitt e The Studio hanno fatto incetta di premi ai Gotham TV Awards 2025, animando la cerimonia di premiazione ospitata dal Cipriani Wall Street di New York.

La sconvolgente serie Netflix Adolescence si è portata a casa alcuni dei premi più importanti, dominando le categorie miniserie con le vittorie per la Miniserie Rivelazione e la Miglior Interpretazione Protagonista in una Miniserie, andata a Stephen Graham, anche co-creatore dello show, mentre il giovanissimo Owen Cooper ha conquistato il premio per la Miglior Interpretazione Non Protagonista in una Miniserie, condiviso con Jenny Slate, nominata per Dying for Sex. I favoriti agli Emmy The Studio e The Pitt hanno vinto anche nelle categorie Serie Comedy Rivelazione e Serie Drammatica Rivelazione.

"Forti del successo della cerimonia inaugurale dello scorso anno, i Gotham Television Awards tornano per la seconda edizione con nuove categorie, tributi ampliati e un palco più grande per celebrare i creatori e gli artisti che hanno lasciato il segno nel panorama televisivo odierno", ha dichiarato Jeffrey Sharp, Direttore Esecutivo dei Gotham TV Awards. "Come prima cerimonia di premiazione della nuova stagione televisiva, siamo orgogliosi di riunire le voci più promettenti del settore, celebrare i traguardi più importanti e rafforzare il nostro impegno a sostegno della comunità creativa".

Seth Rogen e Olivia Wilde in una scena di The Studio

La lista dei vincitori dei Gotham TV Awards 2025

Serie Comica Rivelazione

The Studio

Serie Drammatica Rivelazione

The Pitt

Miniserie Rivelazione

Adolescence

Serie Nonfiction Rivelazione

Social Studies

Miglior Protagonista in una Serie Comica

Julio Torres, Fantasmas

Miglior Protagonista in una Serie Drammatica

Kathy Bates, Matlock

Miglior Protagonista in una Miniserie

Stephen Graham, Adolescence

Miglior Non Protagonista in una Serie Comica

Poorna Jagannathan, Deli Boys

Miglior Non Protagonista in una Serie Drammatica

Ben Whishaw, Black Doves

Miglior Protagonista in una Miniserie (ex aequo) Owen Cooper, Adolescence

Jenny Slate, Dying for Sex

Miglior Film Originale Broadcast o Streaming

Pee-wee as Himself

Miglior Performance in un Film Originale

Aaron Pierre, Rebel Ridge