The Peripheral: Jack Reynor nella serie dei creatori di Westworld

Jack Reynor affiancherà Chloe Moretz nei panni del fratello nella serie fantascientifica The Peripheral, prodotta dai creatori di Westworld per Amazon Prime Video.

Jack Reynor affiancherà Chloë Grace Moretz e Gary Carr in The Peripheral, serie originale Amazon prime Video prodotta dagli autori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy.

Una foto di Jack Reynor

The Peripheral, adattamento dell'omonimo romanzo futuristico di William Gibson (in Italia noto con il titolo Inverso), ruota attorno a Flynne Fisher, una donna che vive in un'America del prossimo futuro in cui la tecnologia ha iniziato ad alterare pian piano la società. Flynne scopre un legame nascosto con una realtà molto diversa e con il suo stesso infausto destino.

Chloe Moretz interpreterà Flynne Fisher, mentre Jack Reynor sarà suo fratello Burton Fisher, veterano del corpo d'elite dei Marines Haptic Recon ingaggiato per un lavoro di massima responsabilità che si svolge in quello che lui crede essere il cyberspazio. Quando Flynne prende temporaneamente il suo posto, assiste a quello che potrebbe essere un omicidio.

Le 60 serie TV su Amazon Prime Video da vedere

The Peripheral è prodotta da Amazon Studios e Warner Bros Television in associazione con Kilter Films. Tra i produttori esecutivi troviamo Vincenzo Natali, Jonathan Nolan e Lisa Joy, Athena Wickham e Steven Hoban. Greg Plageman sarà produttore esecutivo e showrunner della serie tv.