Inverso - The Peripheral e A League Of Their Own cancellate nonostante l'ordine della stagione 2

Prime Video ha cancellato le serie Inverso - The Peripheral e A League of their own, nonostante avesse già annunciato di aver ordinato la produzione della seconda stagione.

La decisione è stata presa a causa dei lunghi ritardi causati dagli scioperi degli sceneggiatori e degli attori.

INVERSO - The Peripheral

Il rinnovo della serie Inverso - The Peripheral, tratta dal romanzo di William Gibson, era stato annunciato a febbraio.

Al centro della trama c'era Flynn, interpretata da Chloe Moretz, che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia disastrata in un angolo dimenticato dell'America futura. La giovane è intelligente, ambiziosa e predestinata. Non ha futuro, finché il futuro non bussa alla sua porta e la giovane si ritrova alle prese con una realtà fittizia che sembra più vera che mai.

Nel cast ci sono Jack Reynor (Midsommar), Gary Carr (The Deuce), T'Nia Miller (The Haunting of Bly Manor), Charlotte Riley (Peaky Blinders) e Alexandra Billings (The Conners). Inverso - The Peripheral era prodotta da Amazon Studios e Warner Bros Television in collaborazione con Kilter Films. Gli executive producer della serie erano il creatore e showrunner Scott B. Smith, il regista Vincenzo Natali, Greg Plageman, Jonathan Nolan e Lisa Joy, Athena Wickham e Steven Hoban.

Il progetto ispirato al film

A League of their Own

A League of Their Own, che aveva invece ottenuto il rinnovo per una seconda stagione di quattro puntate ad aprile, rendeva omaggio al film originale del 1992, e al tempo stesso introduceva nuovi personaggi e il loro percorso straordinario attraverso una rivisitazione del lungometraggio Ragazze vincenti. Lo show è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television in collaborazione con Field Trip Productions. La serie era creata da Will Graham e Abbi Jacobson che rivestono anche il ruolo di executive producer con Hailey Wierengo e Desta Tedros Reff di Field Trip. Jamie Babbit ha diretto l'episodio pilota ed è inoltre tra gli executive producer.

A League of Their Own rievocava lo spirito gioioso dell'amato classico di Penny Marshall ampliando il suo sguardo per raccontare la storia di un'intera generazione di donne che sognavano di giocare a baseball a livello professionistico, sia nella All-American Girls Professional Baseball League che al di fuori di essa. La serie seguiva Carson (Abbi Jacobson), Max (Chanté Adams) e un nuovo gruppo di personaggi acuti e spassosi, che si fanno strada verso il campo da gioco, trovando lungo il percorso le loro squadre e se stessi.

Il cast includeva Abbi Jacobson nei panni di Carson, Chanté Adams nel ruolo di Max, D'Arcy Carden nei panni di Greta, Gbemisola Ikumelo nel ruolo di Clance, Roberta Colindrez nei panni di Lupe, Nick Offerman nel ruolo di Dove, Saidah Arrika Ekulona nei panni di Toni, Kate Berlant nel ruolo di Shirley, Kendall Johnson nei panni di Gary, Kelly McCormack nel ruolo di Jess, Alex Désert nei panni di Edgar, Priscilla Delgado nel ruolo di Esti, Aaron Jennings nei panni di Guy, Molly Ephraim nel ruolo di Maybelle, Melanie Field nei panni di Jo e Dale Dickey nel ruolo di Beverly.