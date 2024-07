The Perfect Couple: una famiglia è alle prese con un omicidio nel teaser della serie con Nicole Kidman

Il 5 settembre debutterà su Netflix la serie The Perfect Couple, tratta dal romanzo di Elin Hilderbrand, e online è stato condiviso il teaser del progetto con star Nicole Kidman e Liev Schreiber.

Il filmato, sulle note di Can't Take My Eyes Off Of You di Franki Valli, introduce i personaggi e le situazioni al centro della trama.

Cosa racconterà The Perfect Couple

La storia prende il via con Amelia Sacks che sta per sposare l'erede di una delle famiglie più ricche di Nantucket. La futura suocera è la nota scrittrice di romanzi Greer Garrison Winbury, che non nasconde la sua disapprovazione ma non bada a spese per organizzare quello che si preannuncia come il matrimonio più importante della stagione. Quando sulla spiaggia appare un cadavere e vengono svelati alcuni segreti, si mette così in moto un'indagine che sembra essere uscita dalle pagine di uno dei libri dell'autrice e, improvvisamente, tutti sono sospettati.

La stagione è composta da sei episodi e Susanne Bier ne è regista e produttrice. Jenna Lamia è showrunner e produttrice esecutiva in collaborazione con Hilderbrand, Shawn Levy e Josh Barry di 21 Laps Entertainment, Gail Berman e Hend Baghdady per The Jackal Group e Nicole Kidman e Per Saari per Blossom Films.

I protagonisti delle puntate sono Nicole Kidman, Liev Schreiber, Eve Hewson, Dakota Fanning, Meghann Fahy, Ishaan Khattar, Jack Reynor, Sam Nivola, Mia Isaac, Donna Lynne Champlin e Isabelle Adjani.

Nicole Kidman, ritratto di una diva: 10 grandi ruoli di una carriera inimitabile

A Family Affair

Recentemente Nicole Kidman ha collaborato con Netflix in occasione del film A Family Affair, scritto da Carrie Solomon, di cui potete leggere la nostra recensione. Il lungometraggio racconta quello che accade quando una relazione inaspettata scatena conseguenze comiche per una giovane, sua madre e il suo capo nonché star del cinema mentre affrontano le complicazioni legate all'amore, al sesso e all'identità.

Nel ruolo di madre e figlia sono le attrici Nicole Kidman e Joey King, mentre Zac Efron avrà la parte del divo del cinema.

Nel cast ci sono inoltre Kathy Bates, Liza Koshy, Shirley MacLaine, Sherry Cola, Olivia Macklin, Wes Jetton, Ian Gregg, Sarah Baskin.