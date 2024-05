The Penguin: la serie con Colin Farrell arriverà sugli schermi di Sky e NOW

Arriverà sugli schermi italiani di Sky e in streaming su NOW la nuova serie The Penguin, ideata come spinoff del film The Batman.

La serie The Penguin, ideata come spinoff del film The Batman e con star Colin Farrell, arriverà sugli schermi italiani in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

La prima stagione del progetto televisivo, basato sui personaggi della DC Comics, sarà composta da otto episodi che debutteranno entro la fine del 2024.

Il progetto spinoff

The Penguin proseguirà la storia dell'iconico villain iniziata nel film diretto da Matt Reeves arrivato sugli schermi nel 2022. Ogni episodio sarà disponibile in contemporanea con gli Stati Uniti a cadenza settimanale, venendo poi messa a disposizione on demand e in streaming.

Colin Farrell riprende nelle puntate il ruolo della nemesi di Batman, nella versione interpretata da Robert Pattinson.

Sky e NOW hanno già messo a disposizione dei propri utenti altri titoli legati all'universo della DC come The Flash, Shazam! Furia degli Dei, Suicide Squad e Batman v Superman: Dawn of Justice.

The Penguin: quale peso avrà la serie con Colin Farrell all'interno dell'universo DC?

Gli interpreti della serie

Il cast dello show comprende anche Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Clancy Brown e Michael Zegen.

Nel team della produzione della serie ci sono inoltre Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc (coinvolto come sceneggiatore e showrunner), Craig Zobel (che dirige i primi tre episodi), Bill Carraro e Daniel Pipski.

The Penguin si basa sui personaggi creati per la DC da Bob Kane e Bill Finger, ed è prodotta dalla 6th Idaho Productions di Reeves e da Dylan Clark Productions in associazione con Warner Bros. Television, che con Reeves e la sua 6th Idaho ha un accordo di esclusiva.